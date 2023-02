Madagascar: Sabotsy Namehana - Un réseau de voleurs de motos démantelé

Avant-hier à Sabotsy-Namehana, cinq individus membres d'un réseau de voleurs de motos et réputés être des cambrioleurs dans cette commune ont été arrêtés par la gendarmerie de la localité. Ce jour-là vers 1 heure du matin, cette unité a été avisée d'un cambriolage du domicile d'un particulier dans le fokontany Tsarafara.

Un scooter Jog Pro et des ustensiles de cuisine y ont été volés. Le commandant de cette unité et cinq gendarmes sont alors mobilisés pour engager la poursuite des malfaiteurs. Sur la route, ils sont tombés sur deux personnes en train de pousser une moto et portant un sac contenant une marmite ainsi que des vêtements. Ayant aperçu les forces de l'ordre, ces individus ont tenté de s'enfuir mais ils n'ont pas pu aller loin pour être appréhendés.

Parallèlement à cette opération vers 2 heures du matin, une autre patrouille de la gendarmerie a croisé trois individus trainant un scooter Jog Pro de couleur blanche dans une ruelle du quartier d'Andolontany, fokontany Atsimotsena. Puisque cette moto était celle qui vient d'être volée à Tsarafaritra, ces trois suspects ont immédiatement été arrêtés.

Durant leur interrogatoire, les deux personnes cueillies à Tsarafara et les trois autres à Andolontany ont toutes avoué qu'elles se connaissent et travaillent ensemble en tant que membres d'un réseau de malfaiteurs. L'enquête a révélé que deux de ces suspects sont des voleurs récidivistes. L'un avait déjà été incarcéré pour vol de bovidés en 2022 et l'autre venait de bénéficier d'une liberté provisoire pour vol de moto.