Madagascar: Volleyball / Zone 7 - Les gendarmes sont partis pour gagner

Les équipes masculine et féminine du GNVB sont parties hier pour défendre les couleurs nationales à la coupe des clubs de la zone 7. La version 2023 débutera ce samedi à Maurice.

Sur la ligne de front. La délégation du Gendarmerie nationale volleyball (GNVB), l'équipe masculine composée de douze joueurs, et celle féminine de neuf joueuses, s'est envolée hier en fin d'après-midi à destination de l'île Maurice. Elles vont disputer la 27e édition de la coupe des clubs de la zone 7 qui se déroulera au gymnase de Vacoas du 25 février au 4 mars. Avec ses dix titres nationaux et quatre régionaux, l'équipe masculine championne de la précédente édition vise la plus haute marche pour conserver son titre. Le GNVB s'est incliné dernièrement devant le Tampon Gecko VB de la Réunion en finale.

Ce club réunionnais a ainsi ravi la coupe des clubs de l'océan Indien, n'étant pas membre de la zone. "Nous irons là-bas pour remporter la coupe. Le GNVB est l'équipe à battre, après les trois titres en trois éditions successives" souligne le coach Tiana Andriamisason. Les filles, vice- championnes nationales aux termes de sa première saison d'existence, participeront quant à elles pour la première fois à la joute régionale. Ça fait longtemps que l'équipe féminine malgache n'a pas décroché le titre ou disputé la finale.

"La tâche ne sera pas facile car le club triple champion de la compétition, Quatre Bornes VBC, va jouer à domicile. En outre, trois clubs réunionnais seront en lice. Mais nous allons combattre pour aller le plus loin possible et pourquoi pas arracher le trophée" lance le technicien.

Couleurs nationales

Le GNVB a suivi un entraînement intensif depuis plus de quatre mois. "Nous avons renforcé les fondamentaux. Un bon service complique la réception et la contre-attaque de l'équipe adverse, et assurer la réception permet d'enchaîner avec une bonne attaque... Bien sûr que nous avons aussi consolidé la combinaison et la tactique" précise Tiana Andriamisason.

"Ces jeunes ont l'habitude des matches de haut niveau et pourront rivaliser avec les autres équipes en lice. Ils ont eu assez de temps pour bien se préparer... Défendre les couleurs nationales est une fierté et un honneur pour la gendarmerie nationale" confie pour sa part le chef de la délégation, Fortunat Rajaonarison, président du GNVB. Stef'auto, la deuxième équipe féminine, qui compte quatorze titres nationaux et un régional, partira ce samedi. La participation de BI'AS reste encore dans le flou car le club était jusqu'à hier en train de chercher le gap du budget destiné aux frais d'hébergement exigés par le comité d'organisation. La réunion technique est prévue se tenir ce soir, à l'issue de laquelle sera connue la répartition des groupes chez les hommes comme chez les dames.