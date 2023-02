Madagascar: Électricité - Des centrale solaires à installer à Behenjy et Imerintsiatosika

La signature du Power Purchase Agreement entre Daze Electro Power Madagascar Llc. et la Jirama avant-hier à l'Hôtel Le Centell Antanimena permet de pouvoir produire de l'énergie de source solaire mise en œuvre par l'installation, l'exploitation et la maintenance de panneaux solaires photovoltaïques, et d'autres installations y afférentes, capables de produire de l'énergie électrique à Behenjy et Imerintsiatosika, d'une puissance installée de 20 MW, avec un système batterie de régulation et de stockage de 10 MWh (autonomie de 30 minutes).

Ce projet important sera raccordé au Réseau Interconnecté d'Antananarivo (RIA). La Société a pu le faire à l'issue d'une procédure transparente et impartiale qui a vu huit opérateurs répondre à l'appel à manifestation d'intérêt, parmi lesquels trois ont été sélectionnés, dont Daze Electro Power Madagascar Llc. Une équipe technique supplémentaire est sur place depuis quelques jours pour accélérer l'installation. À Antananarivo, où les délestages électriques sont fréquents, le besoin est clairement identifié.

Projets hybrides

Ce projet arrive à point nommé pour faire face aux défis liés à la transition énergétique, ainsi qu'à la demande croissante en matière de consommation d'électricité. Le partenariat avec le secteur en matière de l'énergie renouvelable est parmi les priorités du ministère de l'Energie et des hydrocarbures, et la JIRAMA. Madagascar, qui dispose d'un potentiel évalué à plusieurs milliers de MW, peut passer à la vitesse supérieure pour assurer sa sécurité énergétique et garantir l'accès à une énergie abordable pour un meilleur fonctionnement de son économie. Avec les deux nouvelles centrales hydroélectriques opérationnelles inaugurées en 2022, à savoir l'extension d'Andekaleka et de Farahantsana, la capacité installée de Madagascar est désormais de 30 MW par million d'habitants en moyenne. C'est pourtant cinq fois moins que celle de pays comme l'Inde au moment de leur décollage économique. Afin de réaliser le velirano n°2 " l'accès à l'énergie et à l'eau par tous ", de nombreux projets solaires hybrides ont été identifiés. Le défi actuel est de finaliser les projets hybrides déjà contractés, en plus du renouvellement des équipements de distribution et des transformateurs électriques obsolètes.