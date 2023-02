Madagascar: Rugby / XXL Energy TOP 20 - Le COSFA remet son titre en jeu

" Nouvelle saison, nouvel objectif et nouvelle attitude. Nous nous fixons comme objectif de gagner le titre de cham-pion de Madagascar XXL Energy Top 20 ", a confié Rija Randrianarison, coach de COSFA quatre jours avant l'ouverture du championnat de Madagascar de rugby de 2023. Le championnat de Madagascar de rugby à XV élite fédérale 1, appelé aussi XXL Energy Top 20, entamera sa première journée ce dimanche au stade Maki d'Andohatapenaka.

Quatre matches sont au programme, avec l'entrée en lice du champion en titre, le COSFA, Club omnisport des forces armées. Les militaires, tête de la Poule C, ouvriront le bal à 9 heures contre les rugbymen de JST Ambondrona. En attendant la décision des homologateurs du match de la super coupe de dimanche dernier opposant COSFA à FTM, les militaires sont sereins et attendent la rencontre du dimanche sereinement. " Nous monterons sur le terrain sans peur et nous sommes prêts à défendre notre titre acquis l'année dernière. En attendant le match de dimanche, nous avons rendez-vous avec les dirigeants de Malagasy Rugby demain (ce jour dans l'après-midi) et nous verrons la suite. Pour le moment, tous nos joueurs sont censés jouer, ils sont tous en forme et nous avons hâte d'y être ", a expliqué Rija Randrianarison, coach de COSFA.

Faire taire les critiques

Les militaires sont conscients qu'ils sont attendus au tournant. " Le public du stade Maki d'Andohatapenaka vont chambrer les militaires ce dimanche. Cela ne nous perturbera pas car nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-même, pour faire taire les critiques", a confié Martin Jean Luc, fervent supporteur de COSFA. Pour les autres rencontres, à 11 heures, la guerre fratricide de la Poule B entre les quartiers d'Andohatapenaka opposant US Ikopa et FTB Andohatapenaka sera le clou du spectacle, vu la rivalité entre les deux clubs. A 13 heures, FT Manjakaray, qui vient de remporter la super coupe de dimanche dernier, officieusement pour le moment, affrontera FTAT Anosibe dans la poule D. Pour clore la première journée à 15 heures, TAM Anosibe et FBM Bemasoandro en découdront et la rencontre risque de faire des étincelles car la dernière rencontre entre les deux clubs date de plus de deux ans.

Programme de dimanche 26 février

9 heures: COSFA contre JSTA

11 heures: USIKOPA contre FTBA

13 heures: FTM contre FTAT

15 heures: TAM contre FBM