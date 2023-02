Afrique: Planet One, un espace de formation dédié aux jeunes ouvre ses portes à Yaoundé

Mboa Hub, la filiale camerounaise de Planet One a été officiellement lancée le vendredi 16 février 2023 dans la ville de Yaoundé. Ce centre de formation permettra d’équiper gracieusement les jeunes activistes d’outils devant leur permettre d’être plus efficaces sur le terrain.

Yaounde, 24 février 2023/Une trentaine de jeunes de divers horizons se sont mobilisés le vendredi 16 février dans les locaux de Planet One à Yaoundé, dans le cadre du lancement officiel de cette initiative au Cameroun. La filiale camerounaise de Planet One est baptisée Mboah Hub. Ce projet est mis en place grâce au concours de Greenpeace et Fryshuset avec pour objectif de créer des conditions égales pour les jeunes âgés de 15 à 25 ans à travers le monde afin qu'ils s'engagent pour la justice climatique et les questions environnementales.

Mboa Hub est un centre d'apprentissage qui offrira aux jeunes des formations et ateliers dans le but de développer en eux les aptitudes devant leur permettre de mieux lutter contre les changements climatiques dans leur communauté. Cet espace a également pour mission de renforcer les capacités des jeunes afin de générer la naissance de plusieurs mouvements pour le climat au Cameroun. Il est aussi un espace de networking à l'échelle locale, nationale et mondiale. "Nous espérons qu'avec la mise en place de cet espace, les jeunes Camerounais seront mieux outillés pour proposer des solutions aux problèmes environnementaux dans leurs différentes communautés. Nous espérons voir plus d'engagement de la part des jeunes en faveur du climat."

Mboa est un argot camerounais qui signifie "maison, terroir" en langue Duala. "Cette appellation a été choisie pour rendre locale planet One, qui est une initiative plus globale. L'objectif ici est de permettre à chaque Camerounais de se retrouver dans le projet. Comme le nom l'indique, c'est la maison de tous les jeunes activistes camerounais pour le climat." Ajouter Rex Andoh.

Pour les prochains mois, les projets de formation porteront entre autres sur la justice climatique, le plaidoyer, l'innovation, le renforcement des capacités des jeunes. Mboa Hub dispose d'une dizaine de formateurs aux profils diversifiés pour répondre aux besoins de jeunes

Planet One dépose ses valises au Cameroun après cinq autres pays ( Kenya, l' Arménie, la Suède, la Hongrie, l'Afrique du Sud.) Au Cameroun, les locaux de Planet One sont situés à la Montée Chapelle Obili, un quartier voisin de l'université de Yaoundé I.

