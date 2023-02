Nigeria: Les élections du 25 février et du 11 mars marqueront un tournant pour le Nigeria

Abuja — Deux " vieux renards " de la politique nigériane et un (presque) outsider apprécié par les jeunes. Ce sont les trois principaux prétendants aux élections présidentielles qui se tiendront demain, 25 février, au Nigeria.

Ce qui unit les trois challengers est uniquement le fait qu'aucun d'entre eux n'a de passé militaire, contrairement au président sortant, Muhammadu Buhari, qui ne peut se représenter car il est arrivé au terme de son second mandat. Bola Ahmed Tinubu, 70 ans, ancien gouverneur de Lagos, se présente pour le parti du président sortant, All Progressives Congress (APC), tandis que le principal parti d'opposition, le People's Democratic Party (PDP), est représenté par Atiku Abubakar, 76 ans, qui a été vice-président lors de la deuxième présidence d'Olusegun Obasanjo (président de 1976 à 1979, puis de 1999 à 2007) et qui s'est déjà présenté cinq fois à l'élection présidentielle.

Tinubu et Abubakar sont tous deux issus des élites du Nord musulman, en violation de la règle non écrite de l'alternance entre un président du Nord musulman (comme le Buhari sortant) et un président du Sud chrétien.

Le troisième candidat principal est originaire du Sud. Peter Obi, 61 ans, ancien gouverneur de l'État d'Anambra (sud-est), incarne les espoirs de renouveau, notamment de la jeunesse. Obi a quitté le PDP pour rejoindre le Parti travailliste (LP) en 2022 et a depuis gagné un soutien considérable parmi les segments les plus jeunes de l'électorat nigérian.

La grave situation d'insécurité et l'économie nationale sont les principaux problèmes qui affligent les Nigérians et auxquels la classe politique est appelée à apporter des réponses (voir Fides 21/2/2023).

Les élections de cette année sont considérées comme un tournant dans l'histoire démocratique du pays, car en plus du vote présidentiel, le 25 février aura lieu le vote pour le renouvellement des 469 sièges de l'Assemblée nationale pour lequel 4 223 candidats sont en lice. En outre, le 11 mars, 28 États sur 36 éliront un nouveau gouverneur, 17 gouverneurs sortants ayant atteint la limite de leur mandat et ne pouvant donc pas se représenter. Les attentes d'un renouvellement du leadership politique au niveau local et fédéral sont donc très élevées.

Si elles ne sont pas prises en compte, le risque est de générer de nouvelles tensions et violences dans un pays de plus de 213 millions d'habitants (il y a 93 millions d'électeurs), dont quatre sur dix vivent en dessous du seuil de pauvreté, sans électricité, eau potable ou assainissement. Historiquement, en outre, le processus électoral a coïncidé avec une vague d'événements violents impliquant des partis politiques, déployés selon des lignes ethniques et sectaires. Malgré l'accord signé en septembre 2022 par les candidats et les dirigeants des 18 partis politiques pour une campagne pacifique, la compétition électorale de cette année a de nouveau été marquée par la violence.