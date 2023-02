Afrique: Les Maires et Présidents du Parti Démocratique Uni /UDP/ perdront les élections - Mr Seedy Njie

Le porte-parole adjoint du Parti Populaire National (NPP) a déclaré que tous les maires et présidents du Parti Démocratique Uni (UDP), principal parti d'opposition, perdront leurs sièges lors des prochaines élections locales.

" Le Parti National Populaire (NPP) ne s'implique jamais dans les querelles individuelles et ne s'adonne nullement à l'enrichissement personnel et égoïste ", a déclaré Mr Njie. " Nous estimons que la plupart des commentaires du Parti démocratique Uni (UDP), de son leader ou de ses représentants sont basés sur des sentiments et griefs personnels. Ce ne sont que des attaques vaines, inutiles et sans fondement. "

Le porte-parole adjoint du Parti Populaire National (NPP) a attribué la liberté d'expression dont jouit les citoyens, et ce, sans craintes ou représailles, à la nature démocratique de l'administration politique actuelle.

" Nous ne réagissons que lorsque les circonstances deviennent pertinentes et alarmantes " a-t-il souligné, précisant : " Regardez les commentaires du leader de l'UDP. Gambiens, nous sommes tous conscients que son souhait est de rendre ce pays ingouvernable. Il est tellement désespéré de s'accaparer du pouvoir, il veut rendre ce pays ingouvernable pour s'assurer que la violence et le chaos règneront dans le pays, et il pense qu'un tel scenario lui permettra enfin d'accéder à la magistrature suprême de ce pays. "

" Nous estimons que ce commentaire est déplaisant, risqué et incendiaire. Il a été dit à un moment où nous sommes en période électorale. La Gambie en tant que pays et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) - dans le cadre de leurs protocoles de démocratie et de bonne gouvernance - souhaitent que tous les dirigeants et partis politiques de la sous-région procèdent a une désescalade des tensions politiques lorsque nous nous dirigeons vers des élections ".

L'Honorable Njie a également affirmé : " Nous sommes en pleine route pour les élections locales et il est évident que tous ses maires et présidents perdront leurs fauteuils lors des élections. "

" Ce qu'il désire, c'est semer le doute dans l'esprit du peuple gambien et préparer ses partisans à la violence, et ce, afin de créer des problèmes et faire sombrer le pays dans la violence au moment de la campagne et de l'annonce des résultats. Cela est très grave. "

" C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il convient de répondre à ces questions, parce qu'il est un chef de parti politique et qu'il a été Vice-Président de ce pays. "

Le porte-parole adjoint du NPP a déclaré que les électeurs de son parti sont le peuple. " Ils sont nos électeurs. Leur paix et leur stabilité doivent être notre priorité absolue ", a-t-il ajouté.

