Afrique de l'Ouest: Basketball / Eliminatoires Coupe du Monde 2023 - Sénégal-Soudan du Sud ce vendredi / L'ultime défi des Lions à Alexandrie

Troisième du groupe F, derrière le Soudan du Sud et l'Égypte, le Sénégal aborde, ce vendredi, à Alexandrie, la 5e et dernière fenêtre des Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2023, qui se déroule du 24 février au 4 mars. Les "Lions" visent l'un des cinq (5) tickets africains pour la prochaine Coupe du Monde, prévue du 25 août au 10 septembre, aux Philippines, au Japon et en Indonésie.

Lors de la précédente fenêtre, jouée en août dernier à Monastir, en Tunisie, le Sénégal avait rattrapé son retard en remportant ses trois matchs contre le Soudan du Sud, la Tunisie et le Cameroun. En mettant fin à l'invincibilité de cette équipe soudanaise (69-66), les "Lions" de De Sagana avait relancé la course. Il ne suffit désormais que d'engranger deux succès de rang, pour prendre le bon wagon qui mène au mondial. En cas de victoire, le Soudan du Sud validerait son billet et participera, pour la première fois, à la compétition mondiale.

En l'absence de son leader technique, Gorgui Sy Dieng, ou encore de Ibrahima Faye, les "Lions" vont compter sur le même noyau qui a fait la précédente fenêtre. Les équipes qui finiront aux deux premières places des Groupes E et F, ainsi que la meilleure 3e, auront l'honneur de représenter l'Afrique à la Coupe du Monde FIBA 2023.