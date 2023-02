Maroc: Cyclisme - Ayad El Mouftahi visite le monde à vélo

Le champion du Maroc et champion d'Afrique 2022 en cyclisme, le Marocain Ayad El Mouftahi, réalise depuis le 17 août dernier un incroyable périple à vélo à travers plusieurs pays, issus de trois continents. La quatorzième étape de son voyage a été consacrée à la République du Congo où le jeune cycliste a apprécié la diversité culturelle et la beauté de la nature.

Le cycliste Marocain a foulé le sol congolais le 16 février par le département du Niari où il a découvert la simplicité, l'hospitalité, l'entraide et le dynamisme de la population congolaise. " Merci à la population de Dolisie pour l'accueil. Je viens de découvrir la verdure et la splendeur de la nature du Congo. Après avoir parcouru plus de 200 km au milieu de la jungle de la République du Congo, une nouvelle ère s'est écrite et le vélo a été nettoyé de boue et de poussière ", a-t-il expliqué.

Depuis son départ, en août 2022, de la ville d'El Jadida, au Maroc, Ayad El Mouftahi poursuit son aventure vers le reste du monde. Un voyage qui regorge de beaux et mauvais moments agrémentés par des découvertes et rencontres inoubliables. Selon lui, l'objectif de cette tournée consiste à défendre la cause nationale de tous les Marocains et la vulgarisation du vivre ensemble.

Avec son vélo à deux roues, il réalise et relève son défi de trois continents, Afrique, Asie et Europe, en traversant plusieurs pays dont la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria pour le compte de l'Afrique de l'Ouest. Son aventure, en Afrique centrale, a commencé au Cameroun avant de passer par le Gabon, la République du Congo et la République démocratique du Congo.

Par la suite, Ayad El Mouftahi se rendra en Angola, en Namibie, en Afrique du Sud, en Mozambique, en Tanzanie, au Kenya, en Éthiopie ainsi qu'au Soudan. Son parcours du continent africain prendra fin en Egypte puisqu'après, il se dirigera vers l'Arabie saoudite, l'Irak, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche, la Suisse, la France et l'Espagne. De là, il retournera au Royaume du Maroc, notamment au lieu de départ.

Au total, il va parcourir plus de 50 000 kilomètres en une année et demi. Cela lui permettra " d'entrer dans le livre Guinness des records en tant que premier Marocain, Africain et Arabe du monde ayant parcouru cette distance en un temps record et définir l'autonomie du désert marocain ", nous a-t-il signalé.