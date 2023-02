Sénégal: Lancement de son nouvel album - Abdou Guité en mode " Kakatar"

Abdou Guité Seck a tenu hier, jeudi, à la Maison de la presse, la cérémonie de lancement de son nouvel album intitulé " Kakatar ". Devant la presse, et en présence d'autres acteurs de la musique, le natif de Saint-Louis a dévoilé le contenu de son album. L'ancien lead vocal du groupe franco-sénégalais " Wock " a, lors de sa communication, appelé les dirigeants à plus d'indulgence vis-à-vis des populations qui souffrent de la cherté de la vie. Des populations auxquelles il a par ailleurs réservé un titre dans son album.

Hier, face aux journalistes, lors de son point de presse tenu dans les locaux de la Maison de la presse Babacar Touré, le musicien Abdou Guité Seck qui procédait au lancement de " Kakatar ", son nouvel album, a exprimé sa compassion aux populations sénégalaises qui sont frappées par les difficultés liées au coût élevé de la vie. " A travers le titre " Doundou gui dafa diafé", je souligne les difficultés liées au coût élevé de la vie. Je mets en exergue la hausse généralisée des prix qu'une population en désarroi doit supporter. En tant qu'artiste, je reviens prêter ma voix et inviter les gouvernants à beaucoup plus d'indulgence envers la société ", a-t-il déclaré.

A travers l'intitulé de l'album " Kakatar " (caméléon), l'auteur dit aussi démontrer " nos capacités " d'adaptation, de flexibilité et d'évolution en utilisant le raisonnement analogique. " Kakatar " est un opus de dix (10) titres qui, selon l'auteur, a pour objectif de renforcer la musique sénégalaise et africaine surtout sur le point de vue contenu. Des acteurs de la musique sénégalaise présents à la cérémonie n'ont pas manqué d'exprimer leur émerveillement pour le nouveau bijou de l'artiste Saint-Louisien. " Je félicite et j'encourage Abdou Guité pour ce nouvel album. Comme je l'ai toujours dit, Abdou est un modèle pour la musique sénégalaise ", a martelé Jimmy Mbaye. Le percussionniste n'est pas le seul à avoir magnifié l'œuvre d'Abdou Guité. Papis Niang lui aussi, a loué l'originalité de " Kakatar " et appelé la presse sénégalaise à accorder plus de considération à la musique locale et à la culture en général, pour une meilleure visibilité.

L'animateur Sidath Thioune, quant à lui, s'impatiente de découvrir un album " exceptionnel ". " J'ai connu Abdou Guité depuis 2000, c'est un artiste d'un talent exceptionnel et hors pair. Je sais que " Kakatar " aussi sera un album exceptionnel ", a-t-il dit.

Dans son album, l'artiste a chanté différents thèmes à travers les titres comme " Tangal ", " Sope yi ", " Lamin Han Mbaye " ou encore " Etat civil" entre autres.