Sénégal: Télécoms - Hausse de 10,5% du résultat net consolidé du Groupe Sonatel en 2022.

A l'issue de l'exercice 2022, le résultat net du groupe Sonatel a connu une hausse de 10,5% par rapport à l'exercice 2021, selon les résultats financiers rendus publics par la direction de cette entreprise de téléphonie.

Ce résultat net en question s'est élevé à 278,912 milliards de FCFA contre 252,459milliards de FCFA en 2021, soit une augmentation de 26,453 milliards de FCFA. La direction de la Sonatel explique cette hausse par la bonne performance opérationnelle, renforcée par une maîtrise des amortissements et une amélioration du résultat financier.

,

Concernant le chiffre d'affaires, il suit cette logique haussière (+9%) à 1455,049 milliards de FCFA contre 1335 milliards de FCFA au 31 décembre 2021.

La direction de la Sonatel souligne le maintien du leadership en 2022 dans tous les pays de présence du Groupe <<malgré une reprise économique timide, une inflation généralisée associée à un contexte socio-économique difficile.>> Ainsi, au Sénégal, la société a une part de marché de 58,9% (+2,4 points). Au Mali, la part de marché est de 53,4% (+0,5 point). En Guinée, le groupe Sonatel contrôle 65,9% du marché (+5,9 points). Au niveau de la Guinée-Bissau, la part de marché est de 60,9% (+2,3 points). En Sierra Leone, le groupe Sonatel dispose d'une part de marché de 51,6% (-3 points).

Sur un autre registre, la direction du groupe Sonatel estime que la société de téléphonie est un des premiers contributeurs à la création de valeurs dans les pays de présence avec <> Selon elle, il y a eu en 2022 plus de 298 milliards de FCFA de chiffre d'affaires générés au profit des entreprises locales dans les pays de présence, sans compter plus de 435 milliards de FCFA à titre d'impôts, taxes collectées directement, redevances, cotisations sociales, droits de douanes et dividendes dans ces mêmes pays . Le groupe note par ailleurs la distribution de plus de 52 milliards de dividendes aux actionnaires minoritaires (personnel et locaux) ou encore la contribution à la balance des paiements à travers les services fournis aux opérateurs étrangers de télécommunications (+77 milliards FCFA).

L'Ebitdaal (EBITDA after Leases), a enregistré un accroissement de 9%, à 632 milliards de FCFA contre 580 milliards FCFA en 2021, tirée par la croissance du chiffre d'affaires et une maîtrise des charges. Quant à la marge Ebitdaal, elle se situe à 43,4%.

Les investissements du groupe Sonatel connaissent une hausse de 23% à 263 milliards de FCFA, en lien avec les engagements d'investissements au Sénégal et l'augmentation continue des usages Très Haut Débit.

Pour ce qui est du résultat d'exploitation, il a enregistré une hausse de 9,35% à 437,059milliards de FCFA contre 400 milliards de FCFA en 2021.

Quid des perspectives du groupe Sonatel pour 2023 ? A ce niveau, la direction de l'entreprise note <>. Elle entend également poursuivre la stratégie d'opérateur multiservices du groupe en accélérant ses leviers de croissance que sont le Très Haut Débit Fixe et Mobile, la distribution de contenus via sa plateforme Wido et l'activité Orange Energie. <>, se projette encore la direction de Sonatel.

Dans l'entendement toujours de l'équipe dirigeante de l'entreprise de téléphonie, le groupe Sonatel reste déterminé à maintenir son engagement citoyen au bénéfice des populations par le biais d'initiatives RSE et de mécénat afin de demeurer un contributeur majeur de l'inclusion numérique, financière et sociale des populations d'Afrique de l'Ouest.