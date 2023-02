Afrique: 3ème édition de l'Iatf- Le ministre Souleymane Diarrassouba prévoit la mobilisation de 43 milliards de dollars

En prélude à la troisième édition de la Foire commerciale intra-africaine (Iatf), du 21 au 27 novembre 2023 à Abidjan, le ministre du Commerce, de l’industrie et de la promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, a annoncé une prévision de 43 milliards de dollars de contrats commerciaux et d’investissements à mobiliser lors de cet important événement. Il intervenait à l’ouverture du roadshow officiel de haut niveau de la Côte d’Ivoire sur l’Iatf 2023.

« Nous attendons dans le cadre de cet événement, environ 1 600 exposants sur un même site, 35 000 visiteurs et 75 pays exposants. En termes de perspectives, il est prévu la signature de 43 milliards de dollars de contrats commerciaux et d’investissements », a déclaré Souleymane Diarrassouba. Rapportent des sources officielles ivoiriennes.

Pour le ministre du Commerce ces chiffres illustrent fort bien les enjeux et l’intérêt pour la Côte d’Ivoire d’avoir été choisie pour abriter une telle rencontre. « La 3ème édition de l’Iatf permettra à la Côte d’Ivoire d’amplifier son rayonnement sur la scène africaine », a-t-il souligné.

Souleymane Diarrassouba a rappelé que cette réunion en Côte d’Ivoire permettra de booster l’économie ivoirienne à travers la création d’emplois, l’organisation d’activités destinées à faire connaître la créativité africaine, la mise en place d’un pavillon spécial dédié aux startups des jeunes... Et d’assurer que le gouvernement ivoirien et toutes les parties prenantes sont à pied d'œuvre pour que cette Foire commerciale intra-africaine en terre ivoirienne soit un succès. Pour ce faire, il a annoncé que le parc d’exposition devant accueillir l’événement sera livré au plus tard fin mai 2023.

Créée dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), l’Aitf servira de plateforme unique et précieuse aux entreprises pour accéder à un marché africain intégré de plus de 1,3 milliard de personnes avec un Pib de plus de 3,5 milliards de dollars.