Afrique: Lancement de la 2e phase de vaccination anti-Covid-19 dans la Tshopo

Plus de 45 mille enfants de 6 à 59 mois ont été vaccinés contre la rougeole en l'espace d'une semaine dans le territoire de Sandoa. Nous sommes dans la province du Luluaba, à 300 km de Kolwezi. La nouvelle a été confirmée lundi 20 février dernier par le coordinateur du projet adjoint des Médecins sans frontières (MSF)/Grand Katanga, cité par 7SUR7.CD. Selon la même source, MSF a également appuyé la prise en charge des cas simples et compliqués de rougeole dans ce même territoire.

Santé en dehors de la RDC, le Nigeria, fait face depuis le début de l'année à une épidémie de la fièvre de Lassa. Déjà 85 morts enregistrés, selon les agences de la presse internationale citant le centre nigérian de contrôle des maladies. La fièvre Lassa est une maladie virale aiguë présente en Afrique de l'Ouest. Elle a été découverte en 1969 lorsque deux infirmières missionnaires en sont mortes au Nigeria. Le virus tire son nom de la ville du Nigeria dans laquelle les premiers cas sont apparus. Ce virus est excrété par les rongeurs Mastomys et se transmet par un contact direct avec la matière excrétée, des objets souillés et ou à la suite de l'ingestion d'aliments contaminés.

Question

Quels sont les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque ?

Réponse du magazine Futura-Science-Santé : plus une crise cardiaque ou infarctus du myocarde est prise en charge précocement, plus les chances de guérison sont grandes. C'est une urgence absolue. Alors, comment la reconnaitre ? Les symptômes d'une crise cardiaque surviennent brutalement. La personne ressent une douleur thoracique. Chez certaines personnes, cette douleur peut s'étendre vers la mâchoire, le bras gauche ou le dos. Le patient est en sueur, pâle et essoufflé. Chez les femmes, les personnes âgées et les diabétiques, la douleur peut passer inaperçue, mais la personne ressentira un malaise, un essoufflement, une forte fatigue et des sensations inhabituelles dans le bras gauche. La complication la plus redoutée c'est quand la personne perd connaissance, ne réagit plus, ne respire plus ou respire d'une manière très irrégulière.

Action de partenaire

Lancement, mercredi dernier, de la 2e phase de vaccination contre le coronavirus dans la province de la Tshopo. Suivez plutôt, au micro de Jacques Mukonkole, la Gouverneure de province, Mme Madeleine Nikomba, et la Cheffe de bureau a.i de l'Unicef, Mme Blandine Ndimu.