Congo-Kinshasa: Comment promouvoir une sexualité responsable chez les jeunes ?

En RDC et particulièrement dans les grandes villes, les jeunes se livrent précocement à la sexualité, selon les experts. La curiosité, les mauvaises compagnies et surtout l'accès aux sites pornographiques sur internet sont parmi les facteurs à la base de cette propension des jeunes à s'adonner au sexe très tôt, d' après les experts .

- Cependant, le danger est bel et bien là car bon nombre de ces jeunes ne se protègent pas lors des relations sexuelles. Ce qui les expose à des infections sexuellement transmissibles, au VIH/sida et aux risques de grossesse non désirées chez les filles. Comment promouvoir une sexualité responsable chez les jeunes ?

Jody Nkashama échange sur ce sujet avec le Dr Caroline Bondonga, chargée de recherche et point focal Adolescent et jeunes femmes au Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) et le Dr Anicet Kipasa, expert en santé publique.