Afrique Centrale: La société civile invite les autorités militaires à rouvrir les routes reliant le Grand Nord et le Sud du Nord-Kivu

La suspension des échanges commerciaux entre Goma et le Grand Nord de la province du Nord-Kivu, mais aussi les territoires dont Rutshuru et Masisi-Kitshanga, rendent difficile la vie socio-économique de la population, a constaté jeudi 23 février la société civile urbaine de Goma.

Cette dernière appelle les autorités militaires à multiplier les efforts afin de rouvrir ces axes reliant le Grand nord et la partie Sud du Nord-Kivu notamment Goma afin de faciliter les échanges. Marion Ngahvo, membre de la coordination de cette organisation, l'a dit au lendemain du passage d'un long fil de camions et minus bus des voyageurs qui étaient bloqués par le M23 sur la route Kirolirwe-Kitshanga à cause des affrontements.

Ces véhicules et leurs chauffeurs ont été autorisés lundi dernier par les rebelles à se rendre à Goma. Marion Ngahvo déplore le traumatisme et les pertes des marchandises qu'ont subis ces commerçants et voyageurs :

" Bloqués depuis le 27 janvier dernier lors de la prise de Kitshanga par les rebelles du M23, plusieurs véhicules et petites voitures de transport, des minibus de transport, des camions et des véhicules privés ont été libérés lundi 20 février 2023. La société civile, les familles directes et indirectes des chauffeurs et personnes prises en otage par ces rebelles du M23 depuis 3 semaines, sommes dans la joie de retrouver nos compatriotes en vie malgré les pillages des pièces des véhicules, des marchandises et de sabotages de certains véhicules, le traumatisme des chauffeurs et tout le temps perdu pendant cet état de capture ".

Plusieurs véhicules qui reliaient Goma à Beni, Butembo, Kanyabayonga en passant par Kitshanga, se sont retrouvés bloqués sur le tronçon Kirilorwe-Burungu et ont subi d'énormes dégâts collatéraux à la suite des violents combats sur cet axe.