Guinée: Makeme Bamba DG des radios rurales de Guinée - Il n'est pas facile de parler de ce dont on a pas touché du doigt

A Labé, pour la célébration de la radio rurale prévue pour le 25 février 2023, la directrice générale des radios rurales de Guinée, Makeme Bamba a rendu visite à la radio rurale de Koubia, ce jeudi.

Dans le studio couleur zèbre de la RRK, la grande royale des radios rurales a expliqué que la venue de sa délégation est liée à la célébration de la radio prévue pour samedi mais aussi pour saluer la population de la cité de Manga Koubi, ainsi que les travailleurs de la station locale qui font de leur mieux avec les moyens du bord.

<<... C'est vrai que quand on est à Conakry, on passe des coups de fil pour demander ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, mais ce qu'on n'a pas touché du doigt, ce n'est pas facile d'en parler, de faire un projet autour... >>.

Il faut noter que selon la directrice régionale de l'information et de la communication, trois de ses homologues sont déjà à Labé et le secrétaire général du département et fin communicateur, Souleymane Thiangel serait attendu dans la cité également.

Il faut rappeler que les radios pour la circonstance ont mesuré leurs forces dans un concours de production de contenus et les jeunes slameurs aussi ont mis du leur et attendent le verdict du jury.

La radio rurale de Labé, il fait le signaler en plus d'être l'aînée et aussi le phare qui a illuminé les générations des années "90", avec des icônes comme Thierno Madjou Bah, Sidiki Samaké, Boubacar Dieng et autres Mouctar Pilimini et Bhoye Barry Colonel.