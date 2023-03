Tunisie/Namibie: CAN U20 | Tunisie-Namibie - Cet après-midi (15h00) - La victoire et rien d'autre...

S'ils tiennent toujours à atteindre le but de leur participation à la CAN, à savoir la qualification au Mondial d'Indonésie, Adel Sellimi et ses poulains doivent remporter la victoire cet après-midi devant le Bénin. A défaut, ils vont compromettre leurs chances de qualification au second tour et à la prochaine Coupe du monde.

Tout ça pour ça ! C'est l'exclamation de la plupart des professionnels du football et des observateurs les plus avertis qui ont suivi mardi dernier le premier match de notre team national à la CAN U20. Un match ponctué par une défaite devant la Gambie, un adversaire beaucoup plus entreprenant et qui a cherché la victoire, contrairement aux nôtres.

Par ailleurs, il y a de quoi s'interroger sur le contenu du message transmis par Adel Sellimi à ses joueurs avant le coup d'envoi de la rencontre. Car ce que nous avons vu sur le terrain n'a rien à voir aux fortes déclarations faites par le sélectionneur national et ses joueurs la veille du match. Tous ont parlé de qualification à la prochaine Coupe du monde comme but à atteindre. Cela implique une qualification aux demi-finales de la CAN, ce qui nécessite un bon fond et un grand volume de jeu, bien orienté vers l'offensive, outre une bonne condition physique et des changements en cours de jeu apportant de la fraîcheur. Or, on n'a rien vu de tel ! Aucun fond de jeu qui témoigne d'une stratégie claire du sélectionneur national, hormis quelques tentatives sans lendemain.

Par ailleurs, s'il y a une chose que Adel Sellimi a mal choisie contre la Gambie, c'est une prudence excessive qui a conduit à sa perte. Une défaite logique quand on sait que, l'essentiel de temps, nos jeunots se sont contentés de défendre, restant dans leur moitié du terrain à subir de plein fouet le jeu des Gambiens.

Revoir totalement la copie !

S'il veut réellement aller loin dans cette CAN d'Egypte et se qualifier au Mondial d'Indonésie, Adel Sellimi doit revoir totalement sa copie en faisant le jeu et non pas le subir. Pour ce faire, il doit prôner l'attaque d'autant qu'il dispose dans son effectif de joueurs techniques capables de renverser la vapeur à l'image d'Ali Saoudi, Ghaith Wahabi, Youssef Snana, ou encore Adem Garreb pour ne citer que ceux-là...

Des joueurs techniques qui ont démontré contre la Gambie, malgré une approche excessivement prudente, qu'ils ont du potentiel. On a eu droit à quelques jolies combinaisons offensives basées sur un jeu varié et des passes courtes. Sauf que les changements opérés après l'heure de jeu, et le peu de marge de manœuvre qu'on leur a donné, n'étaient pas suffisants.

Bref, nos jeunes internationaux doivent jouer tout à l'heure sur leur vraie valeur et adopter le style de jeu qui leur convient. Un jeu orienté vers l'offensive et la prise d'initiative.

Ghorbel qualifié et Dhaoui en renfort !

Ayant purgé sa suspension, Mahmoud Ghorbel est qualifié pour jouer cet après-midi contre le Bénin. De son côté, Mohamed Dhaoui a pris part aux entraînements collectifs mercredi, après avoir reçu le feu vert du staff médical.

Par ailleurs, l'effectif a été scindé mercredi en deux groupes. Il y a eu ceux qui ont joué le match, la veille, et qui ont bénéficié d'un programme spécifique et léger. Le reste du groupe s'est entraîné, normalement. Hier, le sélectionneur national a dirigé l'ultime séance de préparation en prévision du match de cet après-midi. On serait curieux de savoir tout à l'heure la stratégie qu'a préparée Sellimi pour le match de Bénin d'autant qu'avec la défaite concédée lors de la première rencontre, il s'est compliqué la tâche et est appelé à faire le jeu. Notre team national se doit de gagner son deuxième match de la CAN. La victoire et rien d'autre, sinon la mission deviendra quasi impossible.

Avec la qualification de Ghorbel et le renfort de Dhaoui, l'équipe de Tunisie a de nouveaux arguments à faire valoir. Battre le Bénin est dans nos cordes. Il suffit de croire en soi.