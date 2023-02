Ile Maurice: Volley-ball / 27e Championnat des Clubs de la zone 7 - Grandes retrouvailles après trois longues années

Après une interruption de plus de trois ans, les meilleures formations des îles de la région s'affronteront de nouveau dans le cadre du Championnat des clubs de la Zone 7 (CCZ7) du 25 février au 4 mars. Cette 27e édition se tenant sur le sol mauricien promet du spectacle en masculin comme en féminin avec un nombre record de 29 équipes annoncées.

Évidemment, du côté mauricien, l'on suivra avec une attention particulière la prestation du Quatre-Bornes VBC qui a remporté les trois dernières éditions et qui se présentera comme la grande favorite devant son public. En février 2020 à Madagascar, les Quatrebornaises avaient survolé la compétition en ne concédant qu'un seul set en six rencontres. Lors de la finale disputée au Palais des Sports de Mahamasina, elles ont dominé les championnes de la Grande île, Stef'Auto, en trois manches, 25-21, 25-16 et 25-17.Qui plus est, les joueuses avaient raflé plusieurs récompenses individuelles, soit celles de meilleure joueuse (Vanessa Chellumben), meilleure attaquante (Alison Labour), meilleure défenseuse (Nathalie Létendrie), meilleure libero (Stacy Armoogum) et meilleure serveuse (Valentine Paul). L'ossature de l'équipe est la même et de nouveaux éléments ont rejoint le groupe qui s'en trouve renforcé.

Le fait d'évoluer à domicile devrait être un avantage pour les championnes de Maurice qui n'ont pas d'adversaire à leur taille dans la ligue locale. En masculin, il ne sera pas facile pour nos représentants de bousculer la hiérarchie. L'on espère, toutefois, qu'ils arriveront à se transcender.

D'autre part, ce tournoi revêt une grande importance car il permettra à nos volleyeurs et volleyeuses de même qu'aux dirigeants et membres du staff technique d'évaluer les éléments des autres îles à environ six mois des 11es Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) prévus à Madagascar. Rappelons que les rencontres se tiendront aux gymnases Pandit Sahadeo à Vacoas et Navin Soonarane à Ébène.