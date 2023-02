Ile Maurice: Allocations aux éducateurs - Enseignants et examinateurs toujours dans l'attente

Seront-ils enfin payés ? Les enseignants ayant assuré des cours en ligne pendant les confinements attendent toujours d'être payés. Selon Arvind Bhojun, président de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE), le non-paiement des allocations pour les cours virtuels dispensés par les enseignants des collèges privés, rapporté à la Commission de conciliation et médiation (CCM), initialement prévu le 10 février, sera entendu le lundi 27 février 2023. "Entre-temps, une circulaire a été envoyée aux écoles la semaine dernière. Il y est demandé qu'un relevé des mois d'enseignement en ligne en 2020 soit fait. Or, les éducateurs ont aussi travaillé virtuellement en 2021 et 2022. On ne peut faire du piece-meal et continuer à être pénalisés ainsi."

Parallèlement, le personnel ayant travaillé pour les différents examens nationaux et internationaux est toujours en attente de paiement, poursuit-il. Des invigilators, markers et attendants au National Certificate of Education (NCE), School Certificate (SC) et Higher School Certificate (HSC) pour 2022 étaient dans la même situation après les résultats diffusés par le Mauritius Examinations Syndicate. "Pour l'instant, ceux ayant travaillé pour le NCE n'ont pas encore été payés. Quant aux markers et invigilators du SC, des paiements ont été effectués la semaine dernière", affirme-t-il. Idem pour les invigilators du HSC payés au début de février. À ce jour, environ 500 personnes n'ont pas encore perçu leurs allocations. "Nous avons été informés que les paiements seront effectués d'ici la fin du mois. Si ce n'est pas le cas, nous devrons rapporter le cas au CCM", ajoute-t-il