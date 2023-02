Madagascar: Kintana Telo - Un livre sur Gabhy sort la semaine prochaine

Un livre sur la vie de Gabhy ou Gabriel Rabehasina, un des trois membres du groupe mythique de Kalon'ny Fahiny, Kintana Telo, sortira très prochainement, le jeudi 2 mars prochain pour être plus précis.

Né en 1933, cet auteur-compositeur et interprète s'en est allé définitivement rejoindre les étoiles en août 2010.

Pour lui rendre hommage et transmettre son talent et l'héritage culturel qu'il a laissé derrière lui aux plus jeunes générations, l'association Diantana Masoandro a approché le ministère de la Communication et de la Culture pour organiser des activités culturelles mettant en exergue la vie de Gabhy durant tout le mois de mars.

C'est dans le cadre de ce mois dédié à Gabhy que ce livre sortira officiellement.

Intitulé Gabhy, kintan'ny kanto, il a été écrit par Aina Raherilala, un fan inconditionnel de ce chanteur et auteur-compositeur de renom et des Kintana Telo.

Riche d'une centaine de pages, l'ouvrage comportera 5 parties. Outre la biographie et le parcours artistique de Gabhy, les paroles de ses chansons, des réflexions issues de certaines d'entre elles et les différentes collaborations qu'il a eues avec d'autres auteurs-compositeurs, n'auront plus aucun secret pour les futurs lecteurs du livre.

Sans vouloir le spoiler, l'auteur du livre dévoile que 36 auteurs compositeurs, de grande renommée, ont collaboré avec Gabhy. Parmi eux, l'on peut citer Wilson Ramaroson, Eolla Raelison Albert Rajaofara, JJ Tseheno...

Il avait par ailleurs chanté 526 chansons tout au long de sa carrière musicale.

Des artistes ainsi que des fans de ce grand nom de la chanson malgache apporteront également leur témoignage dans cet ouvrage.

Ce livre est le fruit de recherches que l'auteur a commencé en octobre 2022. Il a pour cela collaboré avec le cousin de Gabhy, Honorat Rajaonarivo, pour enrichir ses acquis personnels, étant déjà un fan de l'artiste à la base.

Parallèlement au lancement officiel de ce mois dédié à Gabhy, une exposition sur sa vie et son talent sera ouverte au Trano Sary Ambohidahy jusqu'au 28 mars.

Des conférences sont également programmées dont la première qui portera sur l'authenticité de ce grand artiste, se tiendra au Trano Sary Ambohidahy dans l'après-midi du 15 mars. La deuxième conférence qui se concentrera plus sur sa vie et son parcours se déroulera à la salle Dox de la Bibliothèque nationale Ampefiloha dans l'après-midi du 22 mars. Michel Randrianarisoa, un enseignant ainsi que l'auteur Aina Raherilala interviendront durant ces conférences.

Une émission spéciale qui sera diffusée sur la chaîne nationale lui sera également consacrée dans la soirée du 26 mars.

Mais le clou de ce mois dédié à Gabhy sera le concert inédit qui aura lieu au CCESCA le samedi 04 mars. Tarika Gabhy et Faniry Raelison redonneront vie aux chansons de ce grand nom de la chanson malgache, pour le plus grand plaisir des seniors et nostalgiques des Kalon'ny Fahiny. Salomon, le dernier membre de Kintana Telo, Rabarivola et les sympathisants du Tarika Kintana Telo seront invités à ce show qui promet beaucoup d'émotions et de surprises.

L'objectif est vraiment de faire connaître Gabriel Rabehasina, une étoile de l'art et de la culture malgache aux malgaches, précise Aina Raherilala qui espère l'engouement de tous pour ces événements.