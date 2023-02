Madagascar: Basket 3X3 / Alley Hoop - Fin des inscriptions le 1er mars

Les équipes auront moins d'une semaine pour constituer leur dossier pour s'inscrire au tournoi.

4 ans après, la compétition revient. La 4e édition du tournoi Alley Hoop 3×3 se tiendra du 3 au 5 mars sur les terrainsde basketball du stade Barea Mahamasina. Le tournoi est organisé par la Radio Des Jeunes (RDJ) en collaboration avec la Fédération malgache de basket-ball. Alley-Hoop a permis à l'émergence de talents dont les sociétaires au sein des équipes nationales de basket 3×3. Dans ce même état d'esprit, cette édition 2023 servira de préparation pour les deux sélections Ankoay hommes et dames. Livio et consorts seront engagés aux mondiaux d'Autriche tandis que Sidonie et sa troupe participeront aux qualifications en Israël. Les joueurs et joueuses des Ankoay forment une équipe respectivement chez les séniors.

Plusieurs catégories ont été retenues par l'organisateur à savoir les U17 filles et garçons, les U23 filles et garçons et les seniors dames et hommes. Après que le basket 3 x 3 a été démocratisé et surtout avec le sacre continental des hommes, l'on s'attend à une grande mobilisation des basketteurs et basketteuses. 32 équipes sont attendues chez les U17 et U23. Pour les séniors, la compétition est ouverte aux joueurs licenciés N1B et N1A. Dans ces catégories, le nombre de clubs engagés est de 16. Cette année, les Jeux des Iles de l'Océan Indien et la Coupe d'Afrique des Nations attendent le basket 3×3 malgache après le report des Jeux Africains en 2024 dont les Malgaches sont les tenants du titre. Les inscriptions prendront fin le 1er mars. La fiche d'engagement est à retirer et à retourner au siège de RDJ à Analakely.

Le basket 3 x 3 allie sport et ambiance et cette année comme lors des précédentes éditions, des animations, de la fête sont concoctés par RDJ dont les prestations des artistes Bolo et Agrad en plus des animations DJ.