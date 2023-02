Algérie: Un séminaire international en avril prochain sur les atouts de l'Algérie dans le tourisme thermal et la thalassothérapie

ORAN — Le ministre du tourisme et de l'artisanat, Yacine Hamadi, a annoncé, jeudi à Oran, la tenue en avril prochain, d'un séminaire international sur les atouts de l'Algérie dans le domaine du tourisme thermal et de la thalassothérapie.

Dans sa déclaration à la presse en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, M. Hamadi a annoncé que l'Algérie organisera, les 28 et 29 avril prochain, un séminaire international pour mettre en exergue les atouts que recèle l'Algérie, dans les domaines du tourisme thermal et de la thalassothérapie afin d'attirer des investisseurs nationaux et étrangers vers ces créneaux.

Le ministre a ajouté que toutes les portes d'investissement sont ouvertes dans le secteur du tourisme. "Nous sommes ouverts à tous les investissements et à tous les investisseurs qui créent des emplois et de la richesse. Toutes les opportunités sont disponibles pour l'investissement, car l'Algérie dispose d'une plateforme numérique de l'Agence algérienne pour la promotion des investissements ainsi qu'un portail de services ouvert au citoyen au niveau du ministère", a-t-il assuré.

Concernant la formule d'hébergement chez le résident, il a souligné que son département œuvre à l'encourager. "Nous encourageons les plateformes électroniques qui proposent des voyages et des produits à inclure ce type de services qui renforce la capacité d'hébergement au niveau de certaines wilayas côtières ", a-t-il déclaré, précisant que "cette formule est considérée comme un nouveau revenu pour les familles algériennes, à condition que la sécurité et la propreté soient garanties aux estivants et touristes".

M.Hamadi a assuré que son département vise également à commercialiser la destination Algérie par le biais de sa participation aux salons internationaux du tourisme et l'organisation des salons nationaux et régionaux et du salon international du tourisme et du voyage.

Par ailleurs, le membre du gouvernement a fait état d'un projet de restauration d'anciens hôtels, en s'appuyant sur des spécialistes tout en préservant le caractère architectural de ces établissements. Il a signalé qu'environ 30 hôtels ont été touchés par la restauration et l'opération se poursuit.

Ces hôtels ont été classés comme patrimoine national par le comité national compétent.

Au cours de cette visite, le ministre a inauguré le treizième Salon international du tourisme, des voyages et des transports au Centre des conventions "Mohamed Ben Ahmed" qui enregistre la participation de plus de 130 exposants.

Il a également procédé au lancement du programme du marché de soutien aux produits d'artisanat de la femme rurale et de la femme au foyer auquel participent plus de 20 exposantes à l'initiative de la Chambre d'artisanat et des métiers (CAM) d'Oran.

Le ministre a également reçu des explications sur le développement du circuit du tourisme culturel, initié par le théâtre régional "Abdelkader Alloula", en collaboration avec la Direction locale du tourisme et de l'artisanat.

Enfin, M. Hamadi a inauguré l'hôtel "Chaoun", dans la commune d'Arzew. L'établissement offre une capacité d'accueil de 30 lits avant d'inauguré l'usine "Mobis" de fabrication d'équipements et d'ameublement des établissements hôteliers, implantée dans la commune de Sidi Chahmi.