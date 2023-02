Algérie: Journée nationale de la Casbah - "la Chéchia algérienne" mise en lumière au Musée des ARTs et des traditions populaires

ALGER — Le Musée national des arts et des traditions populaires d'Alger (MNATP) a organisé, jeudi, des expositions et des conférences sur l'histoire de la Casbah et des tenues traditionnelles, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la Casbah coïncidant avec le 23 février de chaque année.

Le musée, situé au palais Dar Khedaoudj El Amia (basse Casbah), a mis en avant l'un des métiers artisanaux locaux en voie de disparition, à savoir la confection de la Chachia ou Chéchia, également connue sous le nom de Tarbouche, un couvre-chef traditionnel algérien porté par les hommes.

A cet égard, Farid Dhimen, fils du défunt artisan Youcef Dhimen, spécialiste dans la fabrication de la Chéchia, a passé en revue les outils et moules originaux utilisés dans la production de la Chachia algérienne rouge en laine.

L'artisan a présenté ses recherches sur l'histoire et les origines de la Chachia, citant les noms d'artisans de la Casbah spécialisés dans leur fabrication, en sus des différents types, couleurs et formes de ce couvre-chef, porté aussi dans d'autres pays à l'instar de la Tunisie, la Libye, le Soudan, l'Egypte et la Turquie.

Par ailleurs, le public présent a assisté à une intervention intitulée "Saints patrons d'Alger", présentée par le chercheur Ahmed Grigahcine, dans laquelle il évoque les Saints patrons, leurs mosquées et leurs Zaouïas à travers la Casbah d'Alger, ainsi que leur place dans la mémoire populaire algérienne, à l'instar de Sidi Abderrahmane At-Thaalibi, Sidi M'hamed Bou Qobrine, Sidi Ouali Dada, Sidi Flih et autres.