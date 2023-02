Madagascar: Opposition - Rencontre entre des potentiels candidats à la présidentielle

Ils font figure d'un autre profil d'opposants après une première rencontre qui peut bousculer les choses à huit mois du scrutin du 9 novembre.

Une rencontre aurait eu lieu entre Hajo Andrianainarivelo, Auguste Paraina, Richard Fienena, Roland Ratsiraka et Ahmad. Bien qu'ils aient tous auparavant occupé le poste de ministre, ces hommes politiques ne sont pas des moindres dans l'échiquier. Issus de différentes familles politiques, ils présentent, pourtant, la même facette actuellement : opposants au régime. Peu d'informations filtrent de cette rencontre qui aurait eu lieu la semaine dernière pour mieux garder ses tenants et aboutissants. Auront-ils alors mijoté une alliance d'opposants sous leurs ailes, et qui sera, dans ce cas, concurrente à celle de ce qui est déjà ficelée par Marc Ravalomanana et l'équipe de Hery Rajaonarimampianina. Un tel cas de figure peut être dur à avaler dans le camp du régime, mais sera également le reflet de l'absence d'unité du côté des opposants.

Ambition présidentielle

La course à la magistrature suprême est aussi dans la ligne de mire de ces hommes politiques qui essaient alors d'accorder leur violon et d'aboutir, semble-t-il, à jeter les bases de négociations en faveur d'une candidature unique qui portera l'étendard des opposants au scrutin du 9 novembre. Car la plupart d'entre eux partagent également la même ambition : faire partie des futurs challengers à l'élection présidentielle. Auguste Paraina a déjà annoncé la couleur, il y a quelques semaines. Il a choisi sa région natale à Farafangana pour annoncer aux notables de cette ville son projet politique et sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Avec son jeune parti Tsara Tahafina, le politicien aux multiples expériences a déjà fait le tour de quelques régions du pays pour tâter le terrain et développer la ramification de sa toute nouvelle formation.

Consultations

Hajo Andrianainarivelo, quant à lui, s'est déjà taillé le costume de candidat lors de la présidentielle de 2013 à l'issue de laquelle il a fini au pied du podium derrière Hery Rajaonarimampianina et Jean-Louis Robinson. Pour celle de 2023, ce dernier attendra le congrès national de Malagasy Miara-Miainga de mars prochain pour annoncer le futur candidat de son parti. Mais dans les coulisses, le nom de cet ancien ministre de l'Aménagement du territoire et ancien allié politique du président de la République, circule déjà comme prochain candidat de l'étiquette MMM. En tout cas, dès sa sortie du gouvernement en mars 2022, Hajo Andrianainarivelo a multiplié les meetings dans les régions pour redynamiser son parti et mobiliser ses partisans en vue des prochaines consultations. Et dans ses projets politiques, il compte beaucoup sur les services de Richard Fienena, actuel député de Manja, qui, d'ailleurs, ne l'a pas quitté d'une semelle depuis la création du parti MMM.

Influence

Le président national du MMM et celui de Tsara Tahafina bénéficient chacun d'une certaine influence dans leur province natale, notamment Antananarivo et Fianarantsoa. Comme c'est également le cas d' Ahmad et de Roland Ratsiraka. L'ancien président de la confédération africaine de football a déjà annoncé ses intérêts à regagner l'arène depuis son retour au pays en 2021. Il enchaîne les réunions politiques mais évite d'aborder le sujet sur sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Même topo pour Roland Ratsiraka, qui, est, pourtant, un habitué de la course à la magistrature suprême sans en avoir eu la chance de la gagner. Il est un farouche opposant du régime et gagne du terrain dans la partie Est du pays mais la taille très réduite de son parti MTS, lequel manque également de cadres, l'empêche de percer dans les autres régions du pays.