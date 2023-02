Madagascar: Education - Plus de 6 000 élèves affectés par le passage de Freddy

D'importants dégâts sur les infrastructures scolaires ont été enregistrés après le passage du cyclone Freddy dans le pays. Les évaluations sont déjà en cours pour la réhabilitation des établissements scolaires dans les plus brefs délais.

Le secteur de l'éducation est lourdement impacté par les conséquences du passage du cyclone Freddy. Selon le bilan du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), 6748 élèves ont été affectés par les intempéries. Dans la région Vatovavy seule, plus de 5400 élèves en sont concernés. Dans le bulletin publié par le BNGRC, 41 établissements scolaires ont été touchés: 79 salles de classe ont été totalement décoiffées, 6 sont complètement détruites et 37 autres partiellement détruites. Pour assurer la continuité de l'éducation dans les écoles sinistrées, les établissements fonctionnent avec les moyens du bord. Des cours sont dispensés les mercredis après-midi et dans la journée du samedi. Certains établissements ont déjà programmé des séances de rattrapages durant la pause qui se situe entre la période du 25 février au 03 mars.

Evaluation

Une délégation gouvernementale effectue une mission d'évaluation post-cyclonique à Mananjary avec les partenaires techniques et financiers dans le secteur de l'éducation notamment le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). L'objectif étant de constater de visu les infrastructures scolaires ravagées totalement ou partiellement par Freddy afin d'apporter les réponses adéquates. Sur les 79 salles de classe endommagées, 68 sont localisées à Mananjary et la disponibilité des stocks de pré positionnement fournis par cet organisme onusien facilite largement la continuité de l'éducation dans cette région fortement impactée par le cyclone Freddy. 200 salles de classe d'urgence avec des fournitures scolaires d'urgence pour plus de 30 000 enfants ont été prépositionnées. Il continuera également d'appuyer le ministère de l'Education nationale dans la réhabilitation et la construction des salles de classe aux normes anti-cycloniques.