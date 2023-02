Ile Maurice: Bruneau Laurette quitte deux groupes WhatsApp alors que son portable est avec la police

"La police manipule les portables de Bruneau !" C'est ce qu'a dénoncé la compagne de l'activiste ce vendredi au CCID. Dominique Raya s'y est rendue après que Sébastien Lenette, un ami commun du couple lui a fait remarquer que Bruneau Laurette a quitté deux groupes WhatsApp le 5 janvier dernier. Ainsi, Dominique Raya estime qu'au lieu de sécuriser les portables de l'activiste, la police est en train de les manipuler, " to pervert the course of justice that will obviously cause him prejudice ".

Dominique Raya demande ainsi un examen indépendant des portables de Bruneau Laurette pour savoir si la police n'a pas agi en dehors de son pouvoir en les manipulant en dehors des jours où elle devait les examiner. "C'est d'autant plus grave car la police a cloné les portables de Bruneau, et elle n'est plus sensée les toucher physiquement ".

Bruneau Laurette a été arrêté le 4 novembre 2022. La police affirme qu'il avait Rs 220 millions de drogue en sa possession. L'activiste, fervent détracteur du pouvoir, affirme lui avoir été piégé pour des raisons politiques.