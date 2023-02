Ile Maurice: Rattrapage des jours perdus - "remedial classes" dans les collèges catholiques

Avec l'annulation de neuf jours de scolarité en raison des pluies torrentielles et du cyclone Freddy, les recteurs des collèges catholiques se sont penchés sur des solutions pour permettre aux élèves de rattraper leur retard sur les programmes d'étude.

"Les responsables scolaires ont fait un bilan après la perte de neuf jours de classes. En sus d'une structure mise en place pour assurer des cours virtuels, ils vont maximiser les "remedial classes", a déclaré Clive Anseline, chargé de communication au Service diocésain de l'éducation catholique (SeDEC). "Ces cours ont lieu le matin et l'après-midi, avant et après les heures de classes régulières. Ils sont animés bénévolement par les enseignants."

Ainsi, les élèves peuvent venir une heure ou une heure et demie avant leurs classes régulières pour suivre les "remedial classes" ,en particulier ceux qui prendront part aux examens nationaux et aux School Certificate (SC) et Higher School Certificate (HSC). Ce soutien additionnel avec l'accord des parents est également proposé en fin de journée. Parallèlement, l'emploi du temps a été retravaillé. Davantage de devoirs pratiques sont dispensés pour favoriser ce rattrapage. "C'est un travail de bonne volonté.

On n'exige pas des enseignants qu'ils restent à l'école pour animer ces cours de rattrapage. Mais c'est notre intérêt pour l'avancement de nos élèves qui prime et motive les éducateurs à aider. Les responsables d'écoles et chefs de départements y contribuent aussi. C'est fait dans un esprit de collaboration", indique notre interlocuteur. Les remedial classes ont déjà commencé dans plusieurs établissements catholiques. Il précise qu'il a aussi été proposé que les élèves viennent à l'école quelques jours durant les prochaines vacances scolaires pour les aider à combler le retard sur leurs programmes d'étude.