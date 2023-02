Ile Maurice: Reform Party - Roshi Bhadain révèle un cas de corruption qui impliquerait un ministre

L'ancien ministre des Services financiers et leader du Reform Party, Roshi Bhadain, a réuni la presse hier. Parmi les sujets évoqués, il a fait état d'allégations qui ont été rapportées en haut lieu. En effet, Roshi Bhadain a dit à demi-mot qu'il s'agirait d'un "bribe" autour d'un contrat entre le gouvernement et une compagnie du secteur privé portant sur une centaine de millions de roupies.

Roshi Bhadain a révélé avoir envoyé toutes ces informations au Premier ministre, Pravind Jugnauth, afin que ce pot-de-vin ne soit pas payé. "Rs 27 millions devait être payées à travers un intermédiaire sur un compte à Singapour. Avant que cela ne se fasse, le Reform Party a communiqué avec le Premier ministre en tant que patriote. En effet, ce bribe impliquerait un ministre, un courtier et deux personnes de la compagnie privée. Nous avons expliqué le mécanisme et aussi les négociations en amont", a souligné Roshi Bhadain à la presse.

Par ailleurs, durant cette conférence de presse, Roshi Bhadain a impliqué la responsabilité du gouvernement dans la mort des deux pèlerins et de blessés à Mare-Longue lors du pèlerinage de Maha Shivaratree. Le kanwar de ces pèlerins d'Albion a touché un câble du CEB. Selon le leader du Reform Party, il faut une enquête judiciaire pour situer les responsabilités. Il faut savoir où se trouvait le câble de 66 000 voltes et celui de 22 000 volts et s'il y a eu des travaux de maintenance. Et surtout, il n'y avait aucune restriction pour la hauteur des kanwars.

Les membres du Reform Party vont célébrer le sixième anniversaire de la formation politique le dimanche 19 mars au Royal Gardens à Beau-Bassin. L'occasion pour le parti de dévoiler ses axes de priorité et de proposer plus de 80 mesures pour changer le pays. Roshi Bhadain a lancé un appel à la "masse silencieuse", aux partisans d'autres partis politiques et aux citoyens pour qu'ils se rencontrents lors de cet événement.

Les options de Pravind Jugnauth

Face aux dénonciations de Roshi Bhadain, les choix de Pravind Jugnauth sont limités. Le Premier ministre peut tout simplement les ignorer, mais, ce faisant, il prend le risque que le leader du Reform Party revienne à la charge avec des preuves. Une deuxième option serait de répéter le cas Sawmynaden, c'est-à-dire, de venir dire qu'il a enquêté et n'a rien trouvé de compromettant. Encore une fois, le risque est que l'ancien ministre de la Bonne gouvernance vienne avec des preuves en public. Il lui reste la troisième option de sanctionner le ministre concerné.