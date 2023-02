Afrique: Transformation numérique des services publics - Un plan au profit de 8 innovateurs

Il s'agit d'un programme d'accompagnement de 8 innovateurs, porteurs de solutions dédiées à la transformation numérique des services publics centrés sur le citoyen.

Lors d'une conférence de presse tenue récemment à Tunis, le Social Innovators Network et la GIZ Tunisie, à travers le programme "Transformation Digitale et Future Islands", ont annoncé la clôture de la première cohorte du projet "Citizen Centric Digitalization 4Tunisia" (CCD4 Tunisia).

L'événement a accueilli différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial (incubateurs, accélérateurs... ), des entrepreneurs, des acteurs publics, privés et de la société civile et de l'écosystème économique pour célébrer les start-up accompagnées par le programme CCD4 Tunisia.

Une innovation digitale centrée sur les utilisateurs des services publics

En effet, CCD4 Tunisia est un programme d'accompagnement de 8 innovateurs, porteurs de solutions dédiées à la transformation numérique des services publics centrés sur le citoyen. Unique en son genre, le projet a été conçu autour d'un cycle de transformation numérique des services publics centrés sur le citoyen, tout en rassemblant des partenaires communautaires qui croient en la création de solutions communes basées sur une approche de changement systémique.

CCD 4 Tunisia a débuté par l'élaboration sur quatre phases principales. La première concernait l'élaboration d'une cartographie de la transformation numérique du secteur public en Tunisie et une détection des points sensibles et opportunités de l'écosystème, avec une attention particulière sur les services sociaux, l'environnement et l'interaction citoyenne. Le but est de promouvoir l'aspect d'innovation digitale centrée sur les utilisateurs des services publics afin de renforcer les solutions digitales inclusives visant à faciliter leur accès à ces services.

Quant à la deuxième phase du projet, elle s'est poursuivie avec un appel à participation qui a retenu huit solutions qui ont été co-conceptualisées, prototypées et implémentées avec le support des institutions publiques. S'agissant de la troisième phase du projet, elle correspondait aux tests communautaires des solutions améliorées avec les contributeurs d'institutions publiques et de citoyens. Finalement, mais pas moins important, la quatrième et dernière phase a pris la forme du CCD4 TunisiaFair, un événement de clôture qui s'est déroulé le 16 février 2023.

8 startup sélectionnées

En effet, lors de cet événement, 8 startup ont été sélectionnées pour pitcher leurs projets devant les invités ainsi que de potentiels partenaires techniques et financiers. Parmi elles, "Allo Justice", une plateforme en ligne, est une application mobile de mise en relation entre les citoyens avec les professionnels des métiers de justice en moins de 10 secondes, "City 2.0" qui est une solution mobile de gestion de la file d'attente dans les mairies, "Parkinny" qui est une solution de payement pour les places parking, et tant d'autres solutions innovantes pour un meilleur lendemain...

CCD4 Tunisia c'est donc 8 entrepreneurs qui abordent 8 thématiques et qui ont bénéficié de 45h de sessions collectives, 80h de sessions individuelles avec les formateurs ainsi que 10h de mentoring et 5 sessions de co-conception en ligne.

Pourquoi ce projet ?

La crise du Covid-19 a suscité une prise de conscience pour accélérer la transformation numérique tant attendue en Tunisie. Pour entrer pleinement dans l'ère du numérique et la mise en œuvre de projets numériques en Tunisie, la coopération entre les différents acteurs de l'écosystème numérique tunisien doit être renforcée afin de libérer pleinement le potentiel social et économique des technologies numériques. L'interaction entre les individus et entités innovantes, les institutions publiques et les citoyens en ensemble pourraient éventuellement favoriser la création de solutions qui sont de caractère innovant, adaptable au contexte du service public ainsi que viable et appropriée aux besoins des citoyens.

C'est dans ce cadre que la GIZ et le Social Innovators Network, avec le support du Digital Transformation Center et Future Islands, conçoivent un cycle autour de la transformation numérique des services publics centrés sur le citoyen tout en rassemblant des partenaires communautaires qui croient en la création de solutions communes basées sur une approche de changement systémique.

Le projet CCD4 TUNISIA a, donc, commencé par une cartographie de la transformation numérique du secteur public en Tunisie et une détection des points sensibles et des opportunités de l'écosystème. Le highlight était : Services sociaux, Environnement et Interaction citoyenne.

Zoom sur les start-up sélectionnées

On est désormais à la 4e phase, qui est la phase de clôture du programme CCD4 Tunisia. Les start-up sélectionnées sont : QR Box Digital (une solution qui présente une évolution dans la technologie des QR codes), Allo Justice (une application mobile de mise en relation entre les citoyens avec les professionnels des métiers de justice en moins de 10 secondes.

La solution offre à ses utilisateurs les contacts d'avocats, d'huissiers de justice, des traducteurs assermentés... ), City 2.0 (une solution mobile de gestion de la file d'attente dans les mairies, permettant, d'une part, aux citoyens d'optimiser et d'anticiper le temps d'attente et minimisant, d'autre part, pour les agents des guichets l'encombrement qui est souvent un facteur de stress affectant la qualité du service), Innorizon (une plateforme qui offre une solution à la problématique rencontrée par les associations dans l'élaboration du rapport moral selon les normes comptables et aide les responsables des associations à déposer les rapports à la cour des comptes pour avoir la décharge sans se déplacer),

VME Syndic Digital (une solution de gestion de syndics dédiée aux municipalités ainsi qu'aux différents types de gestionnaires de copropriétés (Bénévole, Professionnel, Promoteurs) en Tunisie et à l'international avec des services de conseils et d'accompagnement à la carte qui facilitent la gestion et la communication au sein des copropriétés pour " Vivre mieux ensemble "), Super senses (elle permet de collecter des datas du terrain d'une manière traçable et efficace), Parkinny (une solution de payement pour les places parking, elle remplace les horodateurs, en permettant aux conducteurs de payer leurs places de stationnement en ligne).