Algérie: Merad installe le nouveau wali de Naâma

NAAMA — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a procédé, jeudi, à l'installation de Lounes Bouzegza dans ses fonctions de nouveau wali de Naâma en remplacement de Bouziane Derradji, déchargé de ses fonctions dans cette wilaya en vertu du mouvement partiel opéré dans le corps des walis, lundi dernier, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de la cérémonie d'installation, M. Merad a réaffirmé "l'importance de renforcer la cadence du développement local et de mobiliser toutes les ressources disponibles ainsi que les atouts de la wilaya pour éliminer les disparités de développement entre ses différentes régions et insuffler une dynamique aux activités productives et créatrices de richesses".

"Il est impératif de surmonter les difficultés et de venir à bout des obstacles entravant le développement dans cette wilaya frontalière à travers la conjugaison des efforts de tous les acteurs, élus, cadres et société civile, la mobilisation des jeunes et le soutien aux porteurs de projets", a insisté le ministre.

M.Merad a soutenu que "l'Etat compte impulser une nouvelle dynamique au processus de développement dans la wilaya de Naâma pour laquelle le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a consacré un programme complémentaire qui constitue un défi pour le nouveau wali en vue de répondre aux attentes de la population.

Le ministre a rappelé que le nouveau wali a occupé le poste de chef de daïra dans plusieurs wilayas (Tiaret, Tizi Ouzou, Oum El Bouaghi, Mila et Guelma), puis secrétaire général de la wilaya de Sétif en 2017 avant d'être nommé wali de Souk Ahras en 2019.

Le nouveau wali de Naâma a, quant à lui, exprimé "son engagement au dialogue avec tous les citoyens de la wilaya pour améliorer leur quotidien et accélérer la cadence de réalisation des projets tout en exploitant au mieux les capacités et les ressources de la wilaya".