Algérie: Lancement d'une application électronique permettant aux consommateurs d'obtenir des informations sur les commerçants ambulants

TINDOUF — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a annoncé, vendredi à Tindouf, le lancement d'une application électronique permettant aux consommateurs d'obtenir des informations sur les commerçants ambulants et les artisans pour bénéficier de leurs marchandises et prestations.

Lors de l'inauguration de la Foire internationale "El-Mouggar", avec le ministre mauritanien du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, Lamrabott Ould Bennahi, M. Rezig a affirmé que cette application électronique téléchargeable gratuitement sur smartphone via "Google Store", permet aux consommateurs d'obtenir les numéros de téléphone et les adresses des commerçants ambulants et des artisans, inscrits sur la plateforme numérique du ministère, qui compte 120 activités.

Le même responsable a indiqué que plus de 16.000 commerçants ambulants et artisans sont immatriculés au registre du commerce ambulant depuis son lancement.

Rezig, accompagné de son homologue mauritanien, et d'un nombre de cadres du secteur, d'hommes d'affaires et des autorités locales, a sillonné les différents stands de cette foire organisée sous un grand chapiteau dans la ville de Tindouf.

Au cours de cette tournée, M. Rezig a présenté au ministre mauritanien les différents produits algériens des différentes filières dont l'agroalimentaire, l'électroménager, la chimie, l'électroménager et l'industrie militaire.