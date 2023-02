Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Février 2023

Burkina Faso : Après le départ des forces françaises- Ouagadougou n'exclut pas de se tourner vers Moscou

Le Premier ministre malien est arrivé à Ouagadougou jeudi. Le Burkina Faso et le Mali sont dirigés par des régimes issus des coups d'Etat. Des pans entiers de ces deux pays sont aussi victimes des exactions des djihadistes. Comme Bamako, Ouagadougou a dénoncé mi-janvier les accords militaires qui le liaient à la France. Décision saluée par le malien Choguel Maïga. « Pour gagner la guerre, c’est avec nos armées. Aucune armée étrangère, il faut que cela soit clair, personne ne viendra mourir pour nous. Ce sont les Africains qui doivent t défendre, mais pour qu'ils défendent, il faut qu’ils soient sûrs que leur peuple est avec eux, qu’ils ne mourront jamais pour rien. », a déclaré le Premier ministre malien. (Source : aouaga.com)

Niger : Organisation du Hadj et de la Oumra- Niamey harmonise ses textes en la matière

En Conseil des ministres sous la Présidence du Président de la République, Mohamed BAZOUM, le jeudi 23 février 2023, le gouvernement nigérien a entériné le Projet de décret modifiant et complétant le décret du 31 mai 2013, fixant les conditions d’organisation du Hadj et de la Oumara aux lieux saints de l’Islam. La modification du décret a pour objectifs de mettre ce texte en adéquation avec les mesures organisationnelles prises par les autorités saoudiennes en charge du Hadj et de la Oumra et d’introduire les nouvelles réformes intervenues au Niger dans le secteur du Hadj. (Source : Anp)

Côte d’Ivoire : Attaque du 2e bataillon projetable- Damana Pickass et Ikpo Lagui "inculpés et placés sous contrôle judiciaire"

Damana Pickass et Ikpo Lagui ont été inculpés ce vendredi 24 février 2023. Ils sont placés sous contrôle judiciaire et laissés en liberté provisoire. Et ce, en dépit de l’extrême gravité des faits qui leur sont reprochés. L’information est rapportée par un communiqué du procureur de la République, Adou Richard.L’affaire remonte en 2021, précisément dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, où le 2e bataillon à Anokoua Kouté, dans la commune d’Abobo, a été l’objet d’attaque armée de plusieurs assaillants. « Les éléments de l’enquête laissant croire à l’implication des sieurs Damana Adia Pickass et Ikpo Lagui dans les faits poursuivis, ces derniers ont été convoqués par le Magistrat instructeur pour être entendus », indique la note de presse. (Source : fratmat.info)

Rca : Trafic illicite d’argent et d’or- Des hommes pris avec 300 millions et des lingots d’or

Les éléments de la gendarmerie ont interpellé deux hommes détenant un montant de 291.941.000 francs Cfa en espèce et 58 lingots d’or. Les faits se sont déroulés le mardi 21 février 2023. Un véhicule de marque Toyota transportant deux hommes a été intercepté par les éléments de la gendarmerie barrière de Pk 12, à la sortie Nord de Bangui. Après des fouilles un montant 291.941.000 francs cfa a été retrouvé ainsi que 58 lingots d’or. Les sources indiquent les personnes à bord du véhicule ont dissimulé l’argent dans les panneaux des portières. (Source : abangui.com)

Kenya : Coopération- Jill Biden à Nairobi

Jill Biden est arrivée vendredi au Kenya. Dans ce pays la première dame américaine doit alerter sur la sécheresse qui sévit dans la corne de l’Afrique. Cette partie a enregistré 5 saisons consécutives de faibles précipitations. Avec comme conséquence, la perte des millions de têtes de bétail, la destruction des récoltes et quelque 22 millions de personnes menacées par la faim en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. Alors qu’une 6e saison similaire est attendue.Avant Nairobi, l’épouse de Joe Biden était à Windhoek en Namibie. Jeudi dans ce pays, Jill Biden s’est engagée en faveur d’une participation soutenue de l’Afrique au Conseil de sécurité et au G20. (Source : euronews)

Rdc : Goma- Quasiment isolée du reste du Nord-Kivu

Le M23 continue à progresser en direction de la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Tôt ce vendredi (24.02), les rebelles qui contrôlaient depuis 48 heures toutes les collines surplombant Mushaki, ont lancé l'assaut sur la cité. L'armée congolaise s'est alors retirée plus au sud vers Sake. Les rebelles se sont ainsi dirigés vers l'ouest et coupé l'autre route qui relie Goma à la cité de Masisi, à partir de Karuba. Leur objectif serait maintenant la cité minière de Rubaya, selon Amani Kakimba. (Source : DW)

Gabon : Coopération- Macron en tournée en Afrique centrale

Le président français Emmanuel Macron se rendra du 1er au 5 mars 2023 dans quatre pays d’Afrique centrale pour un sommet consacré à la protection des forêts équatoriales et pour renforcer des liens bilatéraux dans une sphère d’influence de plus en plus disputée par la Russie et la Chine. A Libreville, au Gabon, les 1er et 2 mars, il participera au One Forest Summit consacré à la préservation et la valorisation des forêts du bassin du fleuve Congo, a annoncé jeudi l’Elysée.Avec 220 millions d’hectares de forêts, le bassin du Congo représente le deuxième massif forestier et le deuxième poumon écologique de la planète après l’Amazonie à travers plusieurs pays (République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville et Gabon notamment). Il poursuivra sa tournée à Brazzaville, au Congo, le 2 mars puis en République Démocratique du Congo, les 3 et 4 mars. (Journal du Gabon)

Tchad : Manifestations d'octobre 2022 - 128 morts dans, selon le Cndh

La Commission Nationale des Droits de l'Homme (Cndh) du Tchad estime à 128 morts le bilan de la répression sanglante en octobre des manifestations de l'opposition contre la prolongation de la transition, dans un rapport transmis jeudi à l'Afp. La Commission Nationale des Droits de l'Homme (Cndh) du Tchad estime à 128 morts le bilan de la répression sanglante en octobre des manifestations de l'opposition contre la prolongation de la transition, dans un rapport transmis jeudi à l'Afp. Le 20 octobre 2022, des manifestations de l'opposition contre le maintien au pouvoir pour deux années supplémentaires du président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, avaient été réprimées dans le sang à N'Djamena, la capitale, et dans d'autres villes du pays. (source : africanews)

Une sélection de Bamba Moussa