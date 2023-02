Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Février 2023

Mali : Axe Ouaga – Bamako- Les grandes décisions du Conseil conjoint des gouvernements

Le chef du gouvernement burkinabè, Apollinaire Joachimson KYELEM de TAMBELA, a co-présidé avec son homologue premier ministre malien, Choguel Kokalla MAÏGA, un conseil conjoint des ministres, à Ouagadougou, le vendredi 24 février 2023. Ce conseil conjoint s’est tenu dans le cadre du traité d’amitié et de coopération entre le Burkina Faso et le Mali et a permis aux ministres des deux pays de passer en revue l’ensemble des préoccupations de leurs Etats afin de trouver des solutions pérennes. Au terme du conseil conjoint des ministres, le chef du gouvernement malien avec à ses côtés, son homologue du Burkina a fait le point de cette rencontre. « Le Conseil des ministres conjoint que nous venons de tenir a porté sur l’ensemble des questions qui intéressent nos deux peuples et nos deux gouvernements, en particulier les questions sécuritaires de lutte contre le terrorisme, les questions humanitaires et bien entendu les questions internationales, notamment les sanctions contre lesquelles nos ministres des Affaires Etrangères ont évoqué récemment », a- t-il dit. (Source : aouaga.com)

Côte d’Ivoire : Hadj 2023- 10 mille pèlerins ivoiriens attendus cette année à la Mecque

Le Général Vagondo Diomandé, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, de présenter les dispositions arrêtées pour cette édition. C’était l’auditorium de l’Immeuble Crae- Uemoa d’Abidjan – Plateau, le 25 Février 2023. Selon le ministre, 10.000 places ont été accordées cette année à la Côte d’Ivoire contre 4527 places l’an dernier. Ces places ont été réparties à 7000 pour le contingent étatique et 3000 pour les opérateurs privés. Les pèlerins inscrits et qui n’ont pas pu effectuer le déplacement l’an dernier estimé à 2610 personnes sont prioritaires. Au niveau de la limitation d’âge, Vagondo Diomandé a indiqué que cette année, ce critère a été levé. Toutefois, le pèlerin devra justifier d’une parfaite santé. En ce qui concerne le coût du voyage prévu dans le mois de juin prochain, le ministre a indiqué qu’il reste inchangé et s’élève à exactement 2.161.000fcfa. (Source : abidjan.net)

Sénégal : Face aux investisseurs luxembourgeois- Oulimata Sarr vante les atouts du pays

Recevant à Dakar, le jeudi dernier une délégation d’hommes d’affaires luxembourgeois, la ministre de l’Economie, du plan et de la coopération (Mepc), Oulimata Sarr, leur a présenté les opportunités d’affaires qu’offre le Sénégal. Portés par son Altesse royal le Grand-duc héritier Guillaume, du ministre de l’Economie, de la Coopération et de l’Action humanitaire Franz Fayot, les investisseurs luxembourgeois au nombre d’une vingtaine de chefs d’entreprise séjournent au Sénégal du 22 au 25 février pour une mission de prospection sur les opportunités d’affaires. (Source : adakar.com.com)

Togo : Institut National d’Hygiène de Kara- Renforcement du dispositif de diagnostic de biologie médicale

L’Institut national d’hygiène. Journées portes ouvertes à l’Inh, à l’occasion des 50 ans d’existence de cet Institut. L’une des activités phares de ces Jpo consiste à dépister gratuitement les jeunes de 15 à 30 ans en matière de drépanocytose. Cette campagne a pour but de permettre à ces jeunes de connaître leur statut hémoglobinique. Si jusqu’à nos jours, il n’existe pas encore un traitement adéquat contre ce mal, il est quand même possible aux drépanocytaires togolais de se faire suivre dans deux Centres, à savoir le CHU campus et le CHU Sylvanus OLYMPIO. L’Institut National d’Hygiène (INH) de Kara dans la commune Kozah I, abritant les nouveaux services supplémentaires notamment, la vaccination, la microbiologie de l’eau et des aliments, la chimie de l’eau et le service de biologie médicale, a été inauguré ce mardi 21 février. Il s’agit d’une structure issue des travaux de rénovation de bâtiment financés par la République Fédérale d’Allemagne (Rfa) à hauteur de 1.725.000 euros soit 1.130.000.000 FCFA. C’est dans le cadre du projet « Renforcement du système sanitaire- Santé Reproductive et Droits Sexuels (ProSanté)» de la coopération allemande, mis en œuvre par la GIZ.(Source : alome.com)

Benin : Guerre en Ukraine- Le Bénin exige le retrait « immédiat » des troupes russes

L’Assemblée générale de l’Onua adopté jeudi soir une résolution réclamant à nouveau un « retrait immédiat » des troupes russes. Cette résolution a été adoptée avec 141 voix dont le Bénin, tandis que le Mali s’y est opposé. A l’Assemblée générale de l’Onu, jeudi 23 février, le Bénin est parmi les 141 pays qui ont adopté la résolution exigeant le retrait « immédiat » des troupes russes. La résolution était présentée par l’Ukraine, avec une cinquantaine d’Etats « co-parrains » du texte, dont les pays européens mais aussi le Japon ou la Turquie. Comme de précédents textes, tous non contraignants, ce projet de résolution réaffirme l' »attachement » à « l’intégrité territoriale de l’Ukraine », « exige » que la Russie « retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire ukrainien à l’intérieur des frontières internationalement reconnues du pays ». Le texte appelle aussi à une « cessation des hostilités » et « souligne la nécessité de parvenir, dans les meilleurs délais, à une paix globale, juste et durable en Ukraine conformément aux principes de la Charte des Nations unies ». (Source : acotonou.com)

Centrafrique : Bria- Le premier ministre salue le retour de la sécurité et plaide pour le développement

Le Premier Ministre centrafricain, Félix Moloua, et la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’Onu en Rca et Cheffe de la Minusca, Valentine Rugwabiza, sont en visite dans la Haute-Kotto pour consolider la paix, la sécurité, et lancer les projets d’investissement pour la relance l’économie de la localité. Ils conduisent une mission conjointe de haut niveau arrivée à Bria le 23 février 2023 et comprenant des membres du gouvernement centrafricain ainsi que des partenaires au développement. (Source : abangui.com)