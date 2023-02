Afrique: Adel Sellimi - "L'équipe va monter en régime" !

La Tunisie et le Bénin se neutralisent sur un score nul et vierge (0 à 0) en marge de la deuxième journée du groupe C.

Battu par la Gambie 1 à 0, la Tunisie qui était à la quête d'une victoire de contentera de partager les points avec Bénin.

Pour Adel Sellimi,le coach des Aigles de Carthage espère un rebond lors du troisième match "c'est un point important moralement même si on espérait ardemment la victoire.j'ai senti des choses positives, l'équipe va continuer à monter en régime.

"On va corriger nos erreurs,le manque de réalisme. On va travailler pour plus de variations dans le jeu".

La Tunisie prend son premier point dans cette édition.

Les deux équipes restent toujours en course pour la qualification dans ce groupe C, avant la dernière journée qui verra les Béninois affronter la Gambie et les Tunisiens aller défier la Zambie.