Gabon: Les travaux du Comité de pilotage du Centre hospitalier universitaire mère-enfant Fondation Jeanne Ebori

Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, accompagné de son Ministre Délégué, Madame Justine Libimbi Epse Mihindou a présidé les travaux du Comité de pilotage du Centre hospitalier universitaire mère-enfant Fondation Jeanne Ebori (CHUMEFJE).

L'ordre du jour a porté la présentation du rapport d'activités 2022 et du Contrat annuel de performance (CAP) 2023 d'une part et d'autre part, sur la présentation du bilan 2022 du budget et du projet de budget 2023.

Après la lecture du rapport du dernier comité, le Ministre a instruit la Direction générale du CHUMEFJE de présenter de manière synoptique, le niveau des réalisations de chaque recommandation.

S'agissant de l'activité médicale, le Comité s'est réjoui des résultats de la première année de la pratique de la Procréation médicalement assisté (PMA) qui en est déjà à sa cinquième session et dont les résultats enregistrés sont plus que satisfaisants. Pour sa part, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, en sa qualité de président du Comité de pilotage et de Ministre de tutelle, a rappelé la nécessité impérieuse d'améliorer le plateau technique de la structure afin de répondre aux objectifs fixés par les plus hautes autorités.

Par ailleurs, en vue d'assurer la promotion de la politique hospitalo-universitaire prônée par le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales a invité la Direction Générale du CHUMEFJE à intensifier les enseignements post-universitaires (EPU) et les publications scientifiques. Il a par ailleurs, préconisé la signature de partenariats avec des universités de la sous-région.

Aussi, s'est-il réjoui de ce que 80% du budget de cette structure découle des fonds propres d' une vision globale de la gestion de cette structure qui permet d'assurer la maintenance des équipements biomédicaux et de garantir une bonne prise en charge des patients .

En rappel, on notera que le CHUMEFJE a réalisé au cours de l'année dernière, 3628 accouchements, 100680 actes ont été réalisés au laboratoire et 9415 examens en imagerie médicale.