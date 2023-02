Sud-Soudan: Khartoum et Juba signent un paquet des accords dans le domaine du pétrole

Khartoum — Le Soudan et la République du Sud-Soudan ont signé hier un certain nombre d'accords concernant les arrangements économiques et techniques dans le domaine du pétrole, y compris les arrangements techniques liés au transport, au traitement et à l'exportation du pétrole brut du Sud-Soudan, les arrangements du brut obtenu par le Soudan pour approvisionner la station électrique d'Um Dabakir et la raffinerie de Khartoum, en plus de questions financières.

Le Ministre par intérim de l'Energie et du Pétrole, Ingénieur Mohamed Abdullah Mahmoud, a dit que les accords ont réalisé de grands résultats et ont atteint des étapes avancées pour la préparation de l'accord final entre les deux pays, en qualifiant les discussions de lisse et caractérisé par l'esprit de fraternité .

Le Sous-Secrétaire du Ministère du Pétrole du Sud-Soudan, Mayen Wol Jong, a révélé que les accords visent à atteindre les intérêts communs des deux parties, chose qui renforce l'esprit de coopération pour mieux de développement et le travail pour augmenter la production de pétrole dans la République du Sud-Soudan, soulignant que les réunions ont réalisé de grands succès.