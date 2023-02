Togo: Un appel à Faure Gnassingbé, dénonciations de la gestion du dossier du terrorisme et de la gabegie financière (Fonds COVID)...

Les Forces démocratiques pour la République (FDR) ont effectué leur rentrée politique samedi 25 février 2023 à Lomé sous le thème : "Citoyen, fédérons nos énergies pour sauver le Togo du naufrage".

Ce fut une occasion pour le parti de Me Paul Dodji Apévon, de demander au chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé, de calmer le jeu politique.

Conscient que le Togo est victime depuis des mois à des attaques terroristes de tout genre, Maître Paul Dodji Apévon et les siens lors de la rentrée politique de leur parti, ont interpellé le premier responsable du pays. Il est a noté que le phénomène de l'extrémisme violent continue d'occasionner des pertes en vies humaines aussi bien du côté des Forces de l'ordre et de sécurité que de la population. Une situation qui interpelle à plus d'un titre les Forces démocratiques pour la République.

"Le terrorisme et l'extrémisme violent que nous croyions passagers, s'installent de plus en olus, entraînant plus de morts et de blessés au sein des Forces de Défenses et de Sécurité et au sein des populations et ceci dans le silence, le gouvernement ayant choisi de ne plus communiquer sur ce drame national", a fait savoir Me Paul Dodji Apévon, président des FDR.

Comme antidote à ce fléau qui gangrène la nation et qui n'épargne personne, les Forces démocratiques pour la République ont souligné que le Togo va mal et que le tissu social est en lambeaux.

" En effet, notre cher pays le Togo va mal, très mal et c'est un euphémisme de dire que notre tissu social est en lambeaux, même si les tenants du pouvoirs , dans leur stratégie d'endormissement et de manipulation des populations, tentent de nous faire croire de manière artificielle que nous sommes au pays des merveilles", a mentionné le N0 01 des FDR.

Cette rentrée politique a également permis aux FDR, de lancer un appel solennel aux populations à qu'elles qualifient de Mouvement citoyen.

"Je lance donc un appel solennel à toutes les filles et à tous les fils de notre chère Patrie, qu'ils soient dans le pays où au sein de la diaspora, de se mobiliser massivement pour la constitution d'un Grand Mouvement Citoyen en vue de l'édification d'une véritable Nation à l'horizon 2025", a martelé Me Paul Dodji Apévon.

Sur la question du rapport de la Cour des Compte qui fait jaser la toile depuis des semaines, les FDR ont dénoncé la gabegie financière dont ont fait montre le gouvernement sur la gestion des fonds destinés au COVID-19.

Pour rappel, les Forces démocratiques pour la République (FDR) ont promis des rencontres régulières avec les hommes des médias afin de situer l'opinion sur leurs différentes actions.