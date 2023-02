Sénégal/Egypte: Malick Daf - "C 'est le premier but libérateur qui a offert les brèches !"

Le Sénégal termine leader et invaincu dans le groupe A avec 9 points et sans avoir encaissé le moindre but. De son côté, l'Egypte, qui n'aura marqué aucun but, se classe à troisième place à égalité avec le Mozambique avec 1 point, derrière le Nigeria (6 points).

Un classement qui ne permet plus aux Égyptiens de pouvoir espérer accrocher une place parmi les deux meilleurs troisièmes.

C'est un Malick Diop délivré et heureux qui répond aux questions des journalistes " je rend grâce à Dieu, le plus puissant. L'Egypte était bien en place, c'est le premier but libérateur qui a offert les brèches comme eux cherchaient une qualification.

"On en a profité pour marquer les 3 autres buts sans dominer. Je suis content pour les jeunes qui ont joué collectivement et tactiquement de manière intelligente."

L'ancien entraîneur du Jaraaf de Dakar veut se projeter rapidement vers les 1/4 de finale "Ce n'est pas parce qu'on à 9 points au premier tour qu'on va gagner la CAN. Il faut jouer match par match , ne pas chercher à brûler des étapes.

"C'est une autre compétition qui commence, j'oublie le premier tour. Il faut rester solide et appliqué." Conclut le technicien.