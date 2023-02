Seychelles: Réglementation de la pêche - Inquiétudes que pas tous les pêcheurs des Seychelles ne soient surveillés

Les mesures de conformité adéquates et la question de savoir si tous les secteurs de la pêche sont ciblés ont été soulevées jeudi lors d'une réunion du comité de mise en œuvre du plan de cogestion de la pêche au piège et à la ligne du plateau de Mahé aux Seychelles.

Le comité, composé de plusieurs partenaires dont des associations de pêcheurs, s'est réuni pour peaufiner les détails du plan de gestion visant à protéger certaines espèces de poissons.

Dans le cadre du plan de gestion, les Seychelles ont introduit une interdiction de la pêche des vivaneaux empereurs rouge et des job fish verts en dessous de la limite de taille de 32 cm, ciblée par la pêche à la ligne et une interdiction des sites de concentration de reproduction pour le poisson lapin dans la pêche au casier.

Selon le plan, les pêcheurs ne sont pas autorisés à poser des pièges pendant la nuit sur les sites de reproduction pendant la saison de ponte entre septembre et avril et trois jours avant et trois jours après la pleine lune.

Cependant, la préoccupation de certains participants à la réunion était de savoir si les mesures prises étaient adéquates et si tous les secteurs, qu'il s'agisse de la pêche artisanale, de la pêche récréative ou de la pêche sportive, étaient ciblés.

Il a été souligné que certaines personnes pratiquant la pêche récréative ou sportive ne faisaient pas l'objet du même examen minutieux que les autres pêcheurs.

Roy Clarisse, le président du comité, a déclaré que "depuis l'imposition d'amendes pour non-respect de l'interdiction en place, il n'y a eu aucune arrestation. Cela montre que les gens écoutent et respectent la loi".

Depuis le 1er octobre 2022, ceux trouvés avec du poisson en voie de disparition plus petit que la limite de taille minimale de 32 cm de longueur à la fourche pour le vivaneau empereur rouge et le job vert après un an de délai de grâce, sont passibles d'une amende n'excédant pas 20 000 SCR (1 541 $).

À l'heure actuelle, les responsables pour la pêche visitent les zones où les poissons sont vendus pour s'assurer que les gens respectent la loi.

Pendant ce temps, M. Clarisse a soulevé que tous les partenaires respectifs n'assistent pas aux réunions.

Sur les six associations de pêcheurs représentées au comité, il en manquait deux donc il n'y avait pas assez de personne présente pour prendre des décisions lors de la réunion.

"Il s'agit d'un plan de cogestion et un plan de cogestion nécessite l'effort de tous pour s'assurer qu'il est opérationnel et qu'il réussit", a déclaré M. Clarisse exprimant sa déception.

M. Clarisse a déclaré aux médias que la réunion est aussi un moment "pour s'assurer que les recommandations qui ont été faites au cours de l'année précédente ont été entreprises ou s'il y a un besoin d'avoir de nouvelles recommandations à ajouter au plan de travail et à prendre en considération".