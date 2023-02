Afrique: CAN U20 - Dario Monteiro ( Coach Mozambique) - " Nous avons besoin d'une victoire et nous ferons de notre mieux pour l'obtenir "

L'entraîneur des U20 mozambicains veut que ses protégés changent de mentalité contre le Nigeria. Dario Monteiro, affirme que les Young Os Mambas doivent croire qu'ils peuvent battre leur adversaire lors du choc décisif du Groupe A samedi à Ismaïlia.

Les vice-champions Cosafa se rendront au Suez Canal Stadium d'Ismaïlia pour affronter les Flying Eagles de Ladan Bosso. Le Mozambique occupe la dernière place du groupe A aux côtés de l'Égypte avec un seul point, tandis que le Nigeria occupe la deuxième place avec 3 points derrière le Sénégal en tête du classement avec 6 points.

" Nous avons besoin d'une victoire et nous ferons de notre mieux pour l'obtenir. Nous savons que c'est un match compliqué et qu'il n'est pas facile de jouer contre le Nigeria, ils sont forts, mais nous ferons de notre mieux. Nous avons eu deux matchs forts et deux équipes fortes. Nous savons que ce groupe ne sera pas facile mais je crois que mes garçons vont s'améliorer de match en match. Les deux matches précédents leur ont permis d'acquérir de l'expérience et du temps de jeu. Si nous récupérons bien, ils pourront rivaliser avec le Nigeria demain. ", a déclaré Monteiro aux journalistes.

L'entraîneur mozambicain a insisté sur le fait que son équipe doit se concentrer sur le match et qu'elle ne doit pas perdre contre le Nigeria. " Nous allons essayer de ne pas perdre le match demain parce que nous n'avons pas cette chance de perdre à nouveau. Nous devons être ambitieux si nous voulons obtenir un bon résultat et passer à l'étape suivante, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes et nous savons que nous allons en parler aux garçons. Ils doivent croire qu'ils peuvent gagner demain s'ils pensent que nous sommes proches de la victoire. Nous devons d'abord penser au Nigeria avant de nous préoccuper de la qualification. Nous pensons à l'équipe nigériane car elle a un moral d'acier après avoir gagné son dernier match ".

Kimiss Rebelina Zavala affirme que ses coéquipiers sont prêts à affronter les Nigerians à Ismaïlia, indique Cafonline.

" Nous sommes préparés pour le match contre le Nigeria afin d'obtenir un bon résultat. L'équipe est concentrée, et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes demain sur le terrain pour obtenir un bon résultat. Peu importe où nous jouons, ce qui compte c'est que nous sommes à Ismaïlia prêts à affronter le Nigeria et nous nous battrons pour tout pour atteindre notre objectif de gagner. ", a déclaré Kimiss.