Afrique: Basketball - 5e fenêtre des qualifications pour la Coupe du monde 2023 - les ' Lions ' ratent leur entrée, le Soudan du Sud au Mondial

L'équipe du Sénégal masculine de basket a raté ses débuts avec la défaite concédée ce vendredi 24 février à Alexandrie, face au Soudan du Sud (75-83) pour le compte de la dernière fenêtre des qualifications à la Coupe du monde prévue du 25 août au 10 septembre aux Philippines, au Japon et en Indonésie. Le Sud Soudan devient ainsi le deuxième pays africain à décrocher sa qualification pour le Mondial. Cette défaite oblige les protégés du coach Ngagne De Sagana Diop à remporter leurs deux derniers matchs contre la Tunisie et le Cameroun pour décrocher l'un des cinq tickets de l'Afrique.

Le Sénégal est passé à la trappe ce vendredi lors de son premier duel qui l'a opposé au Sud Soudan pour le compte de la 5e et dernière fenêtre des éliminatoires. Après avoir gagné les deux précédentes confrontations face au Soudan du Sud à Afrobasket 2021 puis lors de la dernière fenêtre, le Sénégal avait besoin d'épingler un nouveau succès pour se rapprocher de la qualification. Mais c'était sans compter avec la détermination du Soudan du Sud. Les Lions ont semblé pourtant maitriser son match lors du premier quart temps en qu'ils ont remporté sur une courte avance (22-21). Le deuxième acte sera plus équilibré même si les Lions avaient encore repris l'avantage à la mi-temps (45-44). A la reprise, les Lions maintiennent leur avance au tableau d'affichage. Mais ils fléchissent vite face aux assauts de leurs adversaires. Le tonique Nani Omot sonne la révolte de l'équipe soudanaise avec un panier au buzzer à la fin du 3e quart-temps et qui permet à son équipe de revenir et de virer avec un avantage de 4 points (59-63). Dans le dernier quart temps, les coéquipiers de Youssou Ndoye subissent le jeu. Le Soudanais Bul Kuol avec ses deux tirs primés consécutifs donne un avantage assez consistant au Soudan (77-67 ; 7e) Le Sénégal tentera un ultime retour, mais le mal était fait. Les 29 points d'un Papy Branco Badio, tranchant et parfois spectaculaire, n'ont pas été suffisants pour permettre au Sénégal de revenir à la marque. L'équipe du Sénégal qui s'est brillamment relancé pour empocher l'un des derniers billets qualificatifs et disputer une 3e Coupe du Monde consécutive doit repasser. Les Lions gardent encore toutes les chances de qualification. A condition de remporter leurs deux prochaines rencontres contre la Tunisie et le Cameroun. Quant aux Sud Soudanais, ils peuvent jubiler ce neuvième succès obtenus en dix matches des Sud-Soudanais dans ces qualifications leur ouvre les portes d'une première participation historique à la Coupe du Monde.