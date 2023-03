Afrique: Le Congo continue son aventure dans cette édition de la CAN Total Energies U20 !

Opposés à la Centrafrique pour leur dernier match de groupe, les Diablotins ont été contraints au match nul (0-0) par un adversaire qui était dans l'obligation de s'imposer pour conserver un espoir de qualification.

Alors qu'eux n'avaient besoin que d'un point, ce sont les Congolais qui prenaient la mesure des Centrafricains dans les premiers instants.

Grâce à leur pressing et à la maîtrise technique de Soussou et Bassinga, les hommes de Sébastien Ngato faisaient reculer une timide équipe de Centrafrique, qui tentait sa chance sur quelques incursions et sur coups de pied arrêtés.

Les Fauves juniors se montraient dangereux sur cet exercice, ce qui leur donnait confiance et la partie s'équilibrait au fil des minutes. Ato-Zandanga avait même la balle de but juste avant la mi-temps, mais sa frappe lointaine trouvait le poteau congolais (43ème).

La défense congolaise se faisait des frayeurs une nouvelle fois au retour des vestiaires, lorsque Djimet filait au but. Mais son tir croisé terminait sa course une fois de plus sur le poteau d'un Maillon Dorant chanceux (52ème).

En confiance, les Centrafricains jouaient leur va-tout et tentaient de forcer la décision. Velléités rapidement contrées par une équipe congolaise en place et qui reprenait le jeu à son compte, bien aidée par l'entrée en jeu de Loemba.

Les contacts se faisaient plus rude et le rythme tombait au fil des minutes, jusqu'au coup de sifflet final. Les deux formations ne sont pas parvenues à se départager et devaient se contenter d'un point chacune. Résultat qui fait les affaires du Congo, co-leader du groupe B avec l'Ouganda et qualifié pour les quarts de finale.

A égalité parfaite, les deux équipes vont devoir être départagées par un tirage au sort afin de déterminer qui sera 1er de la poule. De leur côté, les Centrafricains terminent eux à la quatrième place, synonyme d'élimination.

Ils pourront nourrir des regrets avec un manque de réalisme dans le dernier geste qui leur a coûté cher durant cette partie.