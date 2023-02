Afrique: Deguenon, l'entraîneur du Bénin'il faut trouver les stratégies pour vaincre la Gambie ' !

Après deux matchs au contenu séduisant malgré le manque de réalisme des jeunes guépards des hommes Mathias Deguenon. Le Bénin veut tenir tête à la formation gambienne.

"Nous serons demain pour notre troisième match, on jouera contre le premier. On est venu pour continuer la course. Il va falloir être prêt des l'entame de match. Depuis le début du tournoi,on cherche des solutions pour être plus efficace devant. Tout ce qui nous concerne, il faut trouver les stratégies pour vaincre cette équipe gambienne. Il faut mettre l'attaque a profit."

Le sélectionneur du Bénin pointé du doigt un problème de formation qui touche tous les pays sauf le Sénégal qui a trouvé la parade.

"C'est toute l'Afrique qui a ce problème de finisseur, de buteur né. On doit continuer de travailler sur la formation. On doit produire beaucoup de joueurs offensifs, libérés car le foot est d'abord un spectacle.

"On aurait pu avoir nos supporters la dernière fois. Demain on espère récupérer notre public. On fera tout pour gagner demain."

Pour le joueur

David Agossa qui évolue au Bénin , il faut faire mieux face à la Gambie "nous les joueurs, nous sommes prêts, concentrés. On veut les 3 points demain.nous sommes là au service de notre peuple,c'est une fierté d'être là. Nous sommes doutés.on va mettre en pratique les consignes du coach pour passer au tour".

La Gambie caracole en tête du groupe avec 6 points , suivi du Bénin 2 points et la Tunsie et la Zambie ferment la marche.