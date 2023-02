Mali/Congo-Kinshasa: CC CAF - Monastir écrase le TP Mazembe à Lubumbashi, Réal Bamako et Young Africans se neutralisent

Monastir a écrasé 2-0 le Tout puissant Mazembe ce dimanche après-midi, lors de leur match aller des phases de groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF.

Avec 18 tirs contre 4 seulement en faveur des locaux, le match a quand même plus profité aux visiteurs. Au stade Mazembe, ce sont Boubacar Traoré (51e) et Zied Aloui (90e+3) qui ont été les plus décisifs.

Il s'agit d'un autre revers regrettable pour les Congolais de Lubumbashi qui ont curieusement pris 68% de la possession du jeu. Avec cette victoire 2-0, les Tunisiens de Monastir restent incontestablement les leaders du Groupe D avec 7 points, devant le TPM qui est 3e avec autant de points.

Réal Bamako et Young Africans se neutralisent

Dans l'autre match de la soirée dans le Groupe D, l'Association sportive Réal de Bamako et Young Africans ont fait un nul 1-1 au Mali. Les deux équipes restent respectivement 4e et 2e avec 4 et 2 points chacun à l'issu de cette troisième journée.

FIN DU MATCH : TPM 0, USM 2. Surpris par l'ouverture du score au début de la 1ère MT, les Corbeaux ont mis la pression devant le but de BEN SAID, héroïque, avec + d'une dizaine de tirs sans réussite, ils ont concédé un autre but en toute fin... pic.twitter.com/MmEtbG11QW