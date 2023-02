Soudan: Atelier sur le projet de stratégie nationale pour l'économie bleue à Port Soudan

port-soudan — Le sous-secrétaire à la planification au ministère des Finances et de la Planification économique, Dr. Bashar Muhammad Bashar, est arrivé à l'État de la mer Rouge, accompagné d'un certain nombre d'experts de l'organisation IGAD, d'administrateurs et de spécialistes dans le domaine de l'économie bleue, il a été accueilli à l'aéroport du Port Sudan par le représentant du gouvernement de l'État et un certain nombre d'administrateurs de l'État.

La visite s'inscrit dans le cadre d'un examen et d'approbation du projet de stratégie nationale pour l'économie bleue, à travers l'atelier qui se tient, dimanche et se poursuivra jusqu'au 28 février.

Il convient de noter qu'un projet de stratégie nationale pour l'économie bleue a été préparé sur la base de la stratégie régionale de l'IGAD par un certain nombre d'experts nationaux et des représentants d'un certain nombre des ministères et d'autorités compétentes.

L'approbation de la stratégie nationale pour l'économie bleue est un outil important pour établir des partenariats de développement avec les institutions régionales et internationales et les pays de coopération bilatérale.

Les pays de l'IGAD connaissent à une grande interaction et mouvement afin d'approuver leurs stratégies et de bénéficier des énormes ressources dont regorgent les pays de la région.

Selon les informations de la (SUNA), l'économie bleue est liée par l'utilisation durable des ressources hydriques les préserver tels que les océans, les mers, les rivières et tous les plans d'eau afin d'orienter la croissance économique, d'améliorer les moyens de subsistance et de créer des opportunités d'emploi tout en assurant la préservation de l'environnement, des valeurs culturelles et de la diversité biologique.