Soudan: Le Soudan participe à la conférence sur le changement climatique à Qatar

Khartoum — La Commission nationale des droits de l'homme a participé du 21 - 22 février à la Conférence internationale sur le changement climatique et les droits de l'homme à Doha, organisée par le Comité national des droits de l'homme de l'État du Qatar en coopération avec le ministère de l'Environnement et du Changement climatique du Qatar, l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, les Nations Unies et la Ligue arabe.

Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, le Dr. Rifaat Mirghani Abbas Al-Amin, a déclaré que la conférence s'est tenue à un moment important en raison des changements climatiques auxquels le monde est témoin, et que le Soudan est préoccupé par cette question, et vise à bénéficier des expériences et des meilleures pratiques et expériences de tous les pays du monde.

Le Dr. Rifaat a exprimé ses remerciements au Comité national des droits de l'homme du Qatar, qui a organisé cette conférence et réuni un certain nombre d'institutions nationales des droits de l'homme, d'experts et d'universitaires de tous les pays du monde.