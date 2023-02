Soudan: Abdal-Rahim Daglo - Affrontement entre les Forces de Soutien Rapide et l'armée (impossible)

Khartoum — Le second commandant des Forces de Soutien Rapide, Lieutenant Général Abdal-Rahim Hamdan Daglo, a affirmé la position des Forces de Soutien Rapide avec la volonté et les aspirations du peuple Soudanais, soulignant que les positions historiques des forces avec le peuple sont avant le 11 Avril 2019, et continuent avec le soutien à l'accord-cadre et ne changeront jamais.

Lors de son discours devant les officiers, les sous-officiers et les soldats des FSR au siège des forces à Khartoum, le deuxième commandant des FSR a loué la position et la patience des forces aux frontières du pays, à l'Est, à l'Ouest, au nord et au sud, indiquant qu'il y a des campagnes médiatiques systématiques ces derniers jours, derrière lesquelles se cachent des objectifs - visant à provoquer les forces, déformer leur image, et influencer leur moral en raison de leur progrès sur la bonne voie représentée dans la protection de la patrie et la surveillance de ses frontières, la préservation de la sécurité des citoyens sans défense, et le soutien au désir du peuple, ajoutant : "C'est notre religion pour laquelle nous avons porté des kakis, et notre poitrine ne se rétrécira pas".

Le Lt. Général Abdal-Rahim était certain dans son discours que ces campagnes n'affecteraient pas les forces, mais augmenteraient et renforceraient sa solidité, ridiculisant les tentatives d'attirer la sympathie des populations, soulignant que le désir du peuple Soudanais ne peut être fabriqué du jour au lendemain.

Le Lt. Général Abdal-Rahim a déclaré qu'ils sont avec le principe de l'armée unique et la réforme de l'institution militaire, et ils ne reviendront pas sur la promesse qu'ils ont faite au peuple Soudanais, soulignant que l'armée et leurs frères dans les FSR, et les jeunes hommes et femmes de la Révolution Glorieuse de Décembre, ont présenté des colonnes de martyrs pour le bien de la patrie, s'adressant à ceux qui favorisent la sédition entre l'armée et les FSR, il n'y aura pas d'affrontement entre les deux parties, disant : "Vos frères de l'armée sont impossibles pour eux de lever les armes contre vous, ou pour nous de lever les armes contre eux. Nous sommes tous d'une seule main, nous construisons notre chère patrie, et nous la rétablissons dans son état normal sans division ni dispersion."

Il a souligné le nombre de rumeurs circulant dans les médias pour affaiblir les forces, y compris la rumeur de la réduction des salaires des forces, expliquant qu'il y a des mesures prises par le Ministère des Finances pour régir son mandat sur les fonds publics, et que ces mesures comprennent toutes les institutions de l'État, y compris toutes les forces régulières.