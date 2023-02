Soudan: Ministre des AE rencontre l'Ambassadeur Russe à l'occasion de la fin de son mandat

Khartoum — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, ambassadeur Ali Al-Sadeq, a rencontré dans son bureau aujourd'hui, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Soudan, Vladimir Zheltov, à l'occasion de la fin de son mandat dans le pays.

Le Ministre par intérim des Affaires étrangères a exprimé ses remerciements et son appréciation pour la période de cinq ans de travail de l'ambassadeur Russe au Soudan, et les efforts politiques et diplomatiques pour développer les relations entre les deux pays, qui ont culminé avec la convocation du Comité ministériel et du Comité de consultation politique, en plus de la récente visite du ministre Russe des Affaires Etrangères Sergey Lavrov à Khartoum, soulignant la continuation de la coopération dans tous les domaines bilatéraux ainsi qu'au niveau international, et les organisations internationales.

Le ministre a renouvelé la position de principe du Soudan sur la nécessité de résoudre la crise Russo-Ukrainienne à travers les moyens pacifiques.

Pour sa part, l'ambassadeur Russe a exprimé ses remerciements pour l'esprit de travail et la coopération conjointe au cours de sa mission en tant qu'ambassadeur de son pays au Soudan, exprimant sa fierté à l'égard des relations officielles et populaires avec le Soudan en espérant le progrès et le développement de ces relations dans un avenir proche.