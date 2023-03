Afrique de l'Ouest: Coopération bilatérale - Dakar et Freetown pour une relance économique et commerciale

Développer le partenariat économique et commercial sur l'axe Dakar-Freetown, c'est ce à quoi se sont engagés le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, Abdoulaye Sow, et la ministre du Commerce de la Sierra Leone, présente à Dakar dans le cadre de la Fiara.

Venue prendre part à la 23ème édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (Fiara), prévue du 2 au 19 mars 2023 au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices), la ministre du Commerce de la Sierra-Leone a saisi l'occasion pour rencontrer le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (Cciad), Abdoulaye Sow.

Les échanges ont porté sur les voies et moyens à mettre en oeuvre pour relancer les activités économiques et commerciales. " Nous sommes ici, dans le cadre de Fiara qui s'ouvre la semaine prochaine. Mais, nous avons pensé utile de rencontrer les autorités de la chambre consulaire de Dakar pour apprendre de leur expérience pratique mais également tirer profit des avantages comparatives pour relancer les activités économiques et commerciales ", a dit la ministre du Commerce de la Sierra Leone.

Le président Sow saluant la démarche de la ministre Sierra Léonaise a fait savoir que son souhait le " plus ardent aujourd'hui est de voir une relance des activités économiques entre les deux secteurs privés à travers des relations commerciales plus poussées voire des relations de partenariat en joint-venture ". Et pour se faire, il dit inviter le secteur privé des deux pays, à saisir les opportunités d'affaires existantes entre nos pays pour hisser la coopération commerciale au niveau des attentes des populations.

A titre personnel, il s'engage à suivre, avec le plus grand intérêt, la mise en oeuvre de tous les leviers et mécanismes qui nous permettront de relancer nos relations économiques et commerciales, sans manquer d'inviter tous les services compétents à ne ménager aucun effort pour le développement et la concrétisation de l'ensemble de nos partenariats sur l'axe Dakar - Freetown.