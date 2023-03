Ile Maurice: Natation - Trois chronos d'Ah Yong en papillon synonymes de records

Les championnats universitaires canadiens ont souri à Victor Ah Yong. Prenant part au 50 m papillon, au 100 m papillon et au 200 m papillon, il a réalisé des temps valant des records chez les 18 ans, voire plus dans certains cas. Mieux encore, il a pris part aux finales C et B au 100 m papillon et 200 m papillon respectivement. Et ce, alors qu'il concourrait contre les meilleurs nageurs universitaires du Canada.

Avant de parler des performances de Victor Ah Yong, il serait bon de préciser que les éliminatoires se sont faites en petit bassin (25 mètres). En revanche, les finales ont eu lieu en grand bassin (50 mètres).

Le jeudi 23 février, lors des éliminatoires, Victor Ah Yong a nagé le 100 m papillon dans le temps de 55 secondes et 33 centièmes en bassin de 25 mètres, soit le 19e temps des séries. Si la Fédération mauricienne de natation validait ce temps, il serait un nouveau record - en petit bassin - pour les catégories d'âge des 18 ans, 19 ans et plus. La marque actuelle - qui lui appartient - est de 56 secondes et 9 centièmes datant du 29 octobre 2022. Elle avait été réalisée lors de la coupe universitaire 2 organisée par l'Université Mc Gill à Montréal.

Dans la finale C du 100 m papillon, en bassin de 50 mètres, Victor Ah Yong a pris la deuxième place en 55 secondes et 99 centièmes. En cas de validation de ce temps par la FMN, ce chrono constituerait un nouveau record du 100 m papillon en grand bassin chez les 18 ans (l'actuelle marque qui lui appartient depuis le 20 janvier 2023 au Canada est de 56 secondes et 10 centièmes).

Le vendredi 24 février, le sociétaire des Carabins (son club au Québec) et représentant l'Université de Montréal, a pris la 31e place des séries au 50 m papillon en 25 secondes et 8 centièmes (bassin de 25 mètres). Certes, cette performance ne lui a pas permis de se qualifier pour aucune finale. Toutefois, si elle était homologuée par la FMN, elle constituerait un nouveau record des 18 ans (l'actuelle marque, qu'il détient depuis le 7 octobre 2022 à Montréal, en bassin de 25 mètres, est de 25 secondes et 15 centièmes). De plus, elle égalerait le record national de Bradley Vincent (25 secondes et 08 centièmes en short course) datant du 28 août 2014.

Le samedi 25 février, lors des séries du 200 m papillon en petit bassin, Victor Ah Yong a arrêté le chrono à 2 minutes, 3 secondes et 36 centièmes. En cas d'homologation par la FMN, ce temps deviendrait le nouveau record du 200 m papillon chez les 18 ans ainsi que les 19 ans et plus en bassin de 25 mètres. La marque actuelle, qui lui appartient également depuis début de février en petit bassin, est de 2 minutes, 3 secondes et 80 centièmes. Qualifié pour la finale B, le Mauricien a pris le 4e temps, en bassin de 50 mètres, en 2 minutes, 6 secondes et 79 centièmes.

En cas d'homologation par la FMN, cette performance constituerait un nouveau record pour les 18 ans ainsi que 19 ans et plus au 200 m papillon en bassin de 50 mètres. L'actuelle marque qu'il détient à ce jour, au 200 m papillon, en grand bassin, date du 19 juillet 2019, où il avait nagé en 2 minutes 7 secondes et 78 centièmes, Cela signifierait que le Mauricien a amélioré son temps d'une seconde sur cette distance depuis les derniers Jeux des Iles de l'Océan Indien.

Nous n'oublierons pas de mentionner les performances d'Ovesh Purahoo qui était également en lice au 2023 USports Swimming Championships. Le sociétaire de l'Université de Regina a réalisé en séries, en petit bassin, 23 secondes et 40 centièmes au 50 m nage libre. Au 50 m papillon, lors des éliminatoires, toujours en bassin de 25 mètres, il a nagé en 26 secondes et 37 centièmes. Enfin, au 100 m nage libre, son temps a été de 51 secondes et 62 centièmes.